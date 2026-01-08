Живите уже вместе, вас весь мир просит: новые снимки Кудрявцевой растрогали поклонников
Фото: Instagram/leratv
Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками, как проводит семейный вечер с детьми и популярным артистом Сергеем Лазаревым, чем вновь спровоцировала волну комментариев, сообщает Zakon.kz.
Снимки она опубликовала в Instagram.
"Сходили с Сергеем Лазаревым и детками на потрясающее шоу La Perle Dubai. В stories покажу видео. Это очень красиво", – подписала пост телеведущая.
– Дети чем-то похожи. Это же знак! И очень хороший, Лера!
– Серый, ну живите уже вместе, вас весь мир просит.
– Как же мы ждем, что они будут вместе.
– Какие милые! Как семья... Хорошего отдыха!
– До мурашек, радость в глазах видеть вас вместе. Дети все счастливые. Вы все классные, обожаю вас!
Шоу La Perle by Dragone в Дубае – это грандиозное акватеатральное представление с акробатикой, прыжками с высоты и спецэффектами, созданное режиссером Цирка дю Солей Франко Драгоне, где сцена превращается в воду, а артисты выполняют трюки над и под водой, рассказывая историю Дубая; проходит в специальном театре в Al Habtoor City.
