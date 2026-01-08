#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Живите уже вместе, вас весь мир просит: новые снимки Кудрявцевой растрогали поклонников

Лера Кудрявцева вновь спровоцировала поклонников, опубликовав снимок с Лазаревым, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 20:05 Фото: Instagram/leratv
Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками, как проводит семейный вечер с детьми и популярным артистом Сергеем Лазаревым, чем вновь спровоцировала волну комментариев, сообщает Zakon.kz.

Снимки она опубликовала в Instagram.

"Сходили с Сергеем Лазаревым и детками на потрясающее шоу La Perle Dubai. В stories покажу видео. Это очень красиво", – подписала пост телеведущая.

– Дети чем-то похожи. Это же знак! И очень хороший, Лера!

– Серый, ну живите уже вместе, вас весь мир просит.

– Как же мы ждем, что они будут вместе.

– Какие милые! Как семья... Хорошего отдыха!

– До мурашек, радость в глазах видеть вас вместе. Дети все счастливые. Вы все классные, обожаю вас!

Шоу La Perle by Dragone в Дубае – это грандиозное акватеатральное представление с акробатикой, прыжками с высоты и спецэффектами, созданное режиссером Цирка дю Солей Франко Драгоне, где сцена превращается в воду, а артисты выполняют трюки над и под водой, рассказывая историю Дубая; проходит в специальном театре в Al Habtoor City.

Лазарев объяснился за нецензурную перепалку с Кудрявцевой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Лера Кудрявцева ушла от мужа
12:17, 12 января 2024
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева стала похожа на Ким Кардашьян
22:40, 11 декабря 2024
Лера Кудрявцева стала похожа на Ким Кардашьян
Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу
07:21, 09 октября 2025
Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу
