Ольга Серябкина высказалась о расставании с Фадеевым
Фото: Instagram/seryabkina
Российская певица Ольга Серябкина, ранее сотрудничавшая с продюсером Максимом Фадеевым, поделилась деталями своего ухода из группы Serebro, в составе которой выступала с 2006 по 2019 год, сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".
Артистка выразила благодарность бывшему наставнику и отметила, что их расставание прошло без конфликтов.
"Я работала с ним в тандеме с 19 лет. Расстались мы настолько красиво, насколько это было возможно. Это была победа двух взрослых людей. Здорово было бы в какой-то момент снова начать общаться", — заявила Серябкина.
Ранее стало известно, что Максим Фадеев ищет новую солистку в проект "Глюкоза".
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