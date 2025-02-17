Ольга Серябкина высказалась о расставании с Фадеевым

Фото: Instagram/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина, ранее сотрудничавшая с продюсером Максимом Фадеевым, поделилась деталями своего ухода из группы Serebro, в составе которой выступала с 2006 по 2019 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка". Артистка выразила благодарность бывшему наставнику и отметила, что их расставание прошло без конфликтов.

"Я работала с ним в тандеме с 19 лет. Расстались мы настолько красиво, насколько это было возможно. Это была победа двух взрослых людей. Здорово было бы в какой-то момент снова начать общаться", — заявила Серябкина. Ранее стало известно, что Максим Фадеев ищет новую солистку в проект "Глюкоза".



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