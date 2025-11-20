#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

У маленького мужчины праздник: Ольга Серябкина устроила четырехлетнему сыну праздник в ОАЭ

Ольга Серябкина поздравила сына через соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 21:04 Фото: Instagram/seryabkina
Певица Ольга Серябкина отпраздновала день рождения сына в Дубае, откуда поделилась с поклонниками новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Звезда улетела с семьей в ОАЭ за несколько дней до четырехлетия Луки. Артистка показала подписчикам в соцсетях повзрослевшего именинника.

"У любимого маленького мужчины сегодня день рождения! Накидайте Лучику поздравлений, а я ему их почитаю", – обратилась к поклонникам артистка в Instagram.

Фото: Instagram/seryabkina

Ранее сообщалось, что мама Кайрата Нуртаса восхитила Казнет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
