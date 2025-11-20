У маленького мужчины праздник: Ольга Серябкина устроила четырехлетнему сыну праздник в ОАЭ

Певица Ольга Серябкина отпраздновала день рождения сына в Дубае, откуда поделилась с поклонниками новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Звезда улетела с семьей в ОАЭ за несколько дней до четырехлетия Луки. Артистка показала подписчикам в соцсетях повзрослевшего именинника. "У любимого маленького мужчины сегодня день рождения! Накидайте Лучику поздравлений, а я ему их почитаю", – обратилась к поклонникам артистка в Instagram. Фото: Instagram/seryabkina Ранее сообщалось, что мама Кайрата Нуртаса восхитила Казнет.

