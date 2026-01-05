#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"В Казахстан не приезжай!": зрители не утихают и продолжают осуждать Киркорова в соцсетях

Филипп Киркоров, артист, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 12:53 Фото: Instagram/fkirkorov
В канун Нового года, 31 декабря 2025 года, состоялся финал второго сезона юмористического шоу "Звезды", который вызвал бурные споры среди телезрителей, сообщает Zakon.kz.

Напомним, решение о победителе принимало жюри во главе с Филиппом Киркоровым, в состав которого вошли также Баста, Гарик Харламов, Олеся Иванченко и Артемий Лебедев.

По итогам зрительского голосования в финал вышли "Астана" (Анатолий Цой) и "Команда мечты" (Иван Абрамов), набравшие по 22 очка. Решающим стало решение Киркорова: "Команде мечты" он поставил 6 баллов, "Астане" – 3, и с 28 очками победителем сезона стала "Команда мечты".

Этот итог был встречен зрителями весьма неоднозначно.

Так, казахстанцы и не только обрушились с критикой на короля российского шоу-бизнеса.

Опять зашел не в ту дверь: казахстанцы в Сети набросились на Филиппа Киркорова

Примечательно, что спустя почти неделю комментаторы продолжают атаковать социальные сети Киркорова.

К примеру, сегодня, 5 января 2026 года, исполнитель хита "Единственная" рассказал, что начал свой тур по России. Однако вместо хвалебных отзывов столкнулся с осуждением.

  • В Казахстан не приезжай.
  • Астана – чемпион.
  • Астана – номер один.
  • Астану за что засудили? Личная неприязнь? Или еще что?
  • И не стыдно в душе за казахов, осознанно отняли у них победу.
  • Юмор не твое, никогда не садись на судейство.
  • В Казахстан ни ногой!

Сам Филипп Киркоров на данный момент не комментировал итоги финала и возникший вокруг них скандал.

Немного ранее казахстанская певица Ерке Есмахан похвасталась роскошным подарком от молодого мужа за 40 млн тенге.

