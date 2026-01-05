"В Казахстан не приезжай!": зрители не утихают и продолжают осуждать Киркорова в соцсетях
Напомним, решение о победителе принимало жюри во главе с Филиппом Киркоровым, в состав которого вошли также Баста, Гарик Харламов, Олеся Иванченко и Артемий Лебедев.
По итогам зрительского голосования в финал вышли "Астана" (Анатолий Цой) и "Команда мечты" (Иван Абрамов), набравшие по 22 очка. Решающим стало решение Киркорова: "Команде мечты" он поставил 6 баллов, "Астане" – 3, и с 28 очками победителем сезона стала "Команда мечты".
Этот итог был встречен зрителями весьма неоднозначно.
Так, казахстанцы и не только обрушились с критикой на короля российского шоу-бизнеса.
Примечательно, что спустя почти неделю комментаторы продолжают атаковать социальные сети Киркорова.
К примеру, сегодня, 5 января 2026 года, исполнитель хита "Единственная" рассказал, что начал свой тур по России. Однако вместо хвалебных отзывов столкнулся с осуждением.
- В Казахстан не приезжай.
- Астана – чемпион.
- Астана – номер один.
- Астану за что засудили? Личная неприязнь? Или еще что?
- И не стыдно в душе за казахов, осознанно отняли у них победу.
- Юмор не твое, никогда не садись на судейство.
- В Казахстан ни ногой!
Сам Филипп Киркоров на данный момент не комментировал итоги финала и возникший вокруг них скандал.
