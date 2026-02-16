Кудесники баскетбольного мяча порадовали болельщиков на Матче всех звезд НБА

Рано утром 16 февраля за океаном состоялось ежегодное шоу – финал Матча всех звезд НБА, в котором команда "США-Звезды" уверенно переиграла "США-Полосы" (47:21), сообщает Zakon.kz.

Матч всех звезд НБА-2026 на этот раз прошел в Лос-Анджелесе. В рамках мини-турнира дружина "США-Звезды" в решающем поединке за 12 минут победила коллектив "США-Полосы" со счетом 47:21.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Тайриз Макси ("Филадельфия", "США-Звезды"), который набрал девять очков.

На групповом этапе Матча всех звезд команда "США-Звезды" уступила дружине "США-Полосы" (40:42), но выиграла у сборной мира (37:35, ОТ).

Встреча между "США-Полосы" и мировыми звездами завершилась со счетом 48:45 в пользу американских баскетболистов.

В прошедшем шоу фанаты сумели увидеть практически многих своих любимцев, нынешних звездных игроков Лиги.

А главный участник Матча всех звезд Леброн Джеймс прибыл сюда с очередным историческим рекордом НБА, который он установил на днях.