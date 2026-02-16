#Референдум-2026
Спорт

Кудесники баскетбольного мяча порадовали болельщиков на Матче всех звезд НБА

Баскетбол Матч Всех Звезд, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:16 Фото: Instagram/nba
Рано утром 16 февраля за океаном состоялось ежегодное шоу – финал Матча всех звезд НБА, в котором команда "США-Звезды" уверенно переиграла "США-Полосы" (47:21), сообщает Zakon.kz.

Матч всех звезд НБА-2026 на этот раз прошел в Лос-Анджелесе. В рамках мини-турнира дружина "США-Звезды" в решающем поединке за 12 минут победила коллектив "США-Полосы" со счетом 47:21.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Тайриз Макси ("Филадельфия", "США-Звезды"), который набрал девять очков.

На групповом этапе Матча всех звезд команда "США-Звезды" уступила дружине "США-Полосы" (40:42), но выиграла у сборной мира (37:35, ОТ).

Встреча между "США-Полосы" и мировыми звездами завершилась со счетом 48:45 в пользу американских баскетболистов.

В прошедшем шоу фанаты сумели увидеть практически многих своих любимцев, нынешних звездных игроков Лиги.

А главный участник Матча всех звезд Леброн Джеймс прибыл сюда с очередным историческим рекордом НБА, который он установил на днях.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Матч всех звезд НБА завершился травмой капитанов обеих команд
15:49, 20 февраля 2023
Матч всех звезд НБА завершился травмой капитанов обеих команд
Студент сорвал куш на 100 000 долларов США на Матче звезд НБА
17:14, 17 февраля 2025
Студент сорвал куш на 100 000 долларов США на Матче звезд НБА
За девять секунд матча звезд НХЛ из США и Канады произошли три драки
18:14, 16 февраля 2025
За девять секунд матча звезд НХЛ из США и Канады произошли три драки
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
12:19, Сегодня
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
11:52, Сегодня
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
11:10, Сегодня
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
11:01, Сегодня
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
