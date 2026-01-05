#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

45-летняя Анна Семенович показала виллу в Таиланде, которую "подарил" ей возлюбленный

певица Анна Семенович, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 17:26 Фото: Instagram/ann_semenovich
Российская эстрадная певица Анна Семенович после новогодних концертов и выступлений улетела на заслуженный отдых в Таиланд с возлюбленным – бизнесменом Денисом Шреером, откуда делится красочными кадрами, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 5 января 2026 года, в Instagram-Stories артистка похвасталась подписчикам шикарной виллой с фантастическим видом.

Также Анна Семенович поздравила поклонников с прошедшими и наступающими праздниками.

"Я немножко пропала, потому что я приехала в шикарное место – в виллу Шреер. Фамилия моего любимого", – объяснила она, снимая видео у входа в виллу.

Затем певица обратилась к мужу: "Любимый, ты себе виллу купил в Таиланде?" Бизнесмен в свою очередь ответил возлюбленной: "Да, купил, решил ее тебе подарить".

"О, Боже мой! Тогда мы должны написать (на табличке. – Прим. ред.) "Шреер-Семенович"... Вот такие подарки дарят мужчины женщинам – виллы. Это конкурирует с Прохором Шаляпиным", – заявила Семенович.

Реакция фолловеров выдалась неоднозначной. Одни поздравили Анну с таким подарком и отметили, что она заслуживает еще большего. Другие же засомневались в правдивости покупки виллы:

  • "Классного отдыха!"
  • "Поздравляю, молодцы".
  • "С праздником, с Новым годом".
  • "Вы это заслуживаете! Шикарная".
  • "От шикарного мужчины – шикарный подарок!"
  • "Рада, что у вас все хорошо! А то понаписали, что разошлись".
  • "Поздравляю вас с очень большим подарком! Желаю удачи, творческого успеха и быть любимой".
  • "Хулиганка Анка... Шутница... Заказали наклейки в салоне табличек, весельчаки. Знаю, с кем она конкурирует, не с Прохором".

Не обошлось и без негативных комментариев:

  • "Бездельники, только и отдыхают".
  • "Не забывайте, что счастье любит тишину".
  • "Когда этот мужчина успевает зарабатывать, только и отдыхает".
  • "Анюта, если на самом деле, то очень рады за тебя. Бывает, чем похвалишься, без того и останешься".

Отметим, что табличка с фамилией не значит, что вилла находится в собственности. Чаще на ней указывается фамилия арендатора, чтобы персонал, служба безопасности, курьеры и сервисы знали, куда идти. Табличка временная и снимается после выезда. Это обычная практика аренды в Таиланде, особенно для туристов и знаменитостей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 17:26
Анна Семенович похвасталась новым загородным особняком

В июле 2025 года мы писали, что Анна Семенович публично обратилась к своему возлюбленному из-за слухов о расставании.

