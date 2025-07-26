"Украл все мои деньги": Анна Семенович публично обратилась к своему возлюбленному
Соответствующее видео 45-летняя артистка опубликовала в своем Instagram 25 июля 2025 года.
"Ну что, банда в сборе! Денис Семёнович, говорят, что ты меня бросил, украл все мои деньги. Я такое слышала. Где бабки мои?!" – сказала Анна, обращаясь к рядом стоящему бойфренду.
Затем возлюбленные посмеялись и пошли обедать.
"Тут прочитали новости про нас. Смеялись долго. Денис меня не бросил, деньги мои не украл, а вот я его почти разорила", – добавила Семенович под публикацией.
Позднее певица опубликовала совместную фотографию с бойфрендом, сделанную в одном из заведений.
"Мы и осьминог. Накидайте-ка нам советов, как жить, кого любить, что надеть и что поесть! А то мы без вас не справимся", – написала Анна, обратившись к хейтерам.
Посмеялись вместе Семенович и Шреером поклонники артистки. Они также завалили их комплиментами:
- "Ой, ну какие же вы классные!"
- "Такой смех заразный, красотка".
- "Красивая пара. Будьте счастливы".
- "Вы такие хорошенькие, такая милые".
- "Так подходите друг другу и даже чем-то похожи. Будьте счастливы".
- "Оптимистка, легкая на подъем, всегда веселая, неунывающая! Обожаю вас, Анна! Счастья вам полные ладони!"
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