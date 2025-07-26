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Культура и шоу-бизнес

"Украл все мои деньги": Анна Семенович публично обратилась к своему возлюбленному

певица Анна Семенович, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 14:52 Фото: Instagram/ann_semenovich
Известная российская эстрадная певица Анна Семенович прокомментировала слухи о разладе со своим возлюбленным – бизнесменом Денисом Шреером, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 45-летняя артистка опубликовала в своем Instagram 25 июля 2025 года.

"Ну что, банда в сборе! Денис Семёнович, говорят, что ты меня бросил, украл все мои деньги. Я такое слышала. Где бабки мои?!" – сказала Анна, обращаясь к рядом стоящему бойфренду.

Затем возлюбленные посмеялись и пошли обедать.

"Тут прочитали новости про нас. Смеялись долго. Денис меня не бросил, деньги мои не украл, а вот я его почти разорила", – добавила Семенович под публикацией.

Позднее певица опубликовала совместную фотографию с бойфрендом, сделанную в одном из заведений.

"Мы и осьминог. Накидайте-ка нам советов, как жить, кого любить, что надеть и что поесть! А то мы без вас не справимся", – написала Анна, обратившись к хейтерам.

Посмеялись вместе Семенович и Шреером поклонники артистки. Они также завалили их комплиментами:

  • "Ой, ну какие же вы классные!"
  • "Такой смех заразный, красотка".
  • "Красивая пара. Будьте счастливы".
  • "Вы такие хорошенькие, такая милые".
  • "Так подходите друг другу и даже чем-то похожи. Будьте счастливы".
  • "Оптимистка, легкая на подъем, всегда веселая, неунывающая! Обожаю вас, Анна! Счастья вам полные ладони!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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