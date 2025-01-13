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Культура и шоу-бизнес

44-летняя Анна Семенович улетела из России с возлюбленным в долгожданный отпуск

44-летняя Анна Семенович улетела из России с возлюбленным в долгожданный отпуск, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 19:30 Фото: Instagram/ann_semenovich
Известная российская эстрадная певица Анна Семенович в честь Старого Нового года порадовала поклонников фотографией с возлюбленным, сделанной на отдыхе в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Редкий снимок с бойфрендом 44-летняя артистка опубликовала в своем Instagram.

"Мои дорогие, поздравляю вас со Старым Новым годом! Какие планы? Опять оливьешка и селедка под шубой? Мы лично идем на танцы. Всем желаю здоровья, много чудесных минут в жизни, почаще улыбайтесь и любите! Какая фотка самая-самая?" – написала Семенович 13 января 2025 года, обращаясь к поклонникам.

Подписчики в ответ поздравили Анну и ее любимого с праздником, а также пожелали им отличного отдыха:

  • "С праздником!"
  • "Какая красивая и позитивная пара!"
  • "Анечка, шикарного отдыха и прекрасной погоды вам! Великолепные фото, красота".
  • "Анечка, шикарного отдыха в объятиях лучей солнца, ласкового моря и любимого человека".

Два дня назад экс-солистка группы "Блестящие" сообщила фолловерам, что отправляется в долгожданный отпуск, не уточнив, куда и с кем летит. Правда, позднее она сообщила, что отправилась в Дубай, опубликовав несколько пляжных снимков.

"Вот и я добралась до моря и солнца. По плану – полная перезагрузка, загар и любовь. Всем злобным хейтерам привет. Обещаю, ближайшие две недели у вас будет много поводов для зависти. Не сдерживайте себя, изливайте свои мысли в коментах, когда, с кем и сколько мне отдыхать! Обязательно все прочитаю", – обратилась Анна Семенович к своим недоброжелателям.

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Ранее Анна Семенович зажгла на льду и восхитила подписчиков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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