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Культура и шоу-бизнес

Анна Семенович похвасталась новым загородным особняком

Анна Семенович, шоу-бизнес, артисты, особняк, дом, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 20:43 Фото: Instagram/ann_semenovich
Российская певица Анна Семенович сообщила поклонникам, что переехала в новый загородный дом. Радостной новостью она поделилась в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Артистка отметила, что окружение дома радует ее своей живописной природой и высоким соснами.

"Я давно об этом мечтала, и теперь безумно счастлива",  – призналась Семенович.

Певица пока не раскрыла точное местоположение особняка и не показала его интерьеры, но призналась, что сам процесс переезда оказался непростым. Сейчас она активно занимается обустройством нового жилища.

"Мне нужно купить вилки и ножи, потому что их просто нет! Конечно, это большие траты и требуется много времени, но такие заботы приносят только радость",  – поделилась звезда.

Ранее сообщалось, что 1 марта яркая фигура российского шоу-бизнеса, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович отметила 45-летие

Айсулу Омарова
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