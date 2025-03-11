Анна Семенович похвасталась новым загородным особняком
Фото: Instagram/ann_semenovich
Российская певица Анна Семенович сообщила поклонникам, что переехала в новый загородный дом. Радостной новостью она поделилась в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.
Артистка отметила, что окружение дома радует ее своей живописной природой и высоким соснами.
"Я давно об этом мечтала, и теперь безумно счастлива", – призналась Семенович.
Певица пока не раскрыла точное местоположение особняка и не показала его интерьеры, но призналась, что сам процесс переезда оказался непростым. Сейчас она активно занимается обустройством нового жилища.
"Мне нужно купить вилки и ножи, потому что их просто нет! Конечно, это большие траты и требуется много времени, но такие заботы приносят только радость", – поделилась звезда.
Ранее сообщалось, что 1 марта яркая фигура российского шоу-бизнеса, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович отметила 45-летие.
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