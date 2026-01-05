Звезду "Клюквенного щербета" задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

В Стамбуле по делу о наркотиках задержали актера Догукана Гюнгера, известного по роли Фатиха в популярном турецком сериале "Клюквенный щербет", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал T24.

По данным издания, задержание прошло в рамках масштабного расследования, которое ведет Генеральная прокуратура Стамбула. Всего по делу были задержаны 24 человека, среди которых оказались представители шоу-бизнеса. Следствие подозревает их в приобретении, хранении и употреблении наркотических веществ.

В прокуратуре заявили, что расследование преступлений, нарушающих общественный порядок, продолжается "с решимостью и тщательностью". Власти подчеркивают, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений.

Как отмечает T24, это не первый подобный случай за последнее время. В декабре был задержан президент футбольного клуба Фенербахче Садеттин Саран – после того как анализ волос дал положительный результат на кокаин.

Ранее, в октябре, в Турции также сообщалось о задержании ряда известных артистов в рамках операций против поощрения и контрабанды наркотиков. Среди них – певицы Хадисе и Симге Сагын, блогеры Дилан Полат и Энгин Полат, актриса Демет Эвгар и актер Кубилай Ака.

