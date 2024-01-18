Звезду фильма "Триггер" задержали в Москве с наркотиками

Актера из фильма "Триггер" Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канал "112", накануне поздно вечером сотрудники полиции остановили для проверки такси.

Пассажир машины нервничал и его так же решили досмотреть.

"Полицейские обнаружили пакет, в котором, как выяснилось позже, были наркотики", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку.

Анатолию Руденко славу принесли сериалы "Каменская" и "Возвращение Мухтара" и "Две судьбы".