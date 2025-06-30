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Туризм

В Стамбуле задержали участников ЛГБТ-прайда

В Стамбуле задержали 30 участников ЛГБТ-прайда, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 06:05 Фото: pixabay
29 июня турецкая полиция задержала в Стамбуле 30 участников запрещенного прайда, сообщает Zakon.kz.

Силовики вступили в столкновения с группой активистов с радужными флагами, пишет Pink News. При этом городская полиция официально о задержаниях не сообщала. Ранее власти Стамбула отказали в проведении акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

С 2015 года в городе запрещают прайды по соображениям безопасности. В последние годы об ЛГБТ-сообществе все более резко высказывается правящая партия Эрдогана, а сам президент Турции объявил 2025 год в стране "Годом семьи", назвав снижение рождаемости в Турции экзистенциальной угрозой и обвинив представителей ЛГБТ в подрыве традиционных ценностей.

Со скандалом и задержаниями подобное мероприятие прошло 15 июня в Кишиневе, зато 28 июня в Сеуле провели парад в честь сериала "Игра в кальмара".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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