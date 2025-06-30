В Стамбуле задержали участников ЛГБТ-прайда

29 июня турецкая полиция задержала в Стамбуле 30 участников запрещенного прайда, сообщает Zakon.kz.

Силовики вступили в столкновения с группой активистов с радужными флагами, пишет Pink News. При этом городская полиция официально о задержаниях не сообщала. Ранее власти Стамбула отказали в проведении акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Police prevent İstanbul Pride March, detain dozens, including journalists https://t.co/Hle5jgPtSR pic.twitter.com/KmCvZgrsqj — bianet English (@bianet_eng) June 29, 2025

С 2015 года в городе запрещают прайды по соображениям безопасности. В последние годы об ЛГБТ-сообществе все более резко высказывается правящая партия Эрдогана, а сам президент Турции объявил 2025 год в стране "Годом семьи", назвав снижение рождаемости в Турции экзистенциальной угрозой и обвинив представителей ЛГБТ в подрыве традиционных ценностей.

Со скандалом и задержаниями подобное мероприятие прошло 15 июня в Кишиневе, зато 28 июня в Сеуле провели парад в честь сериала "Игра в кальмара".