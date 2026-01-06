Киноподборка: 10 фильмов 2000-х, держащих в самом жестком напряжении

Кинематограф 2000-х годов славится темами, способными вывести зрителя из зоны комфорта, создавая работы, где ощущение тревоги и давления не ослабевает до последнего кадра, сообщает Zakon.kz.

Подборка, составленная по версии Collider и отсортированная по возрастанию рейтинга Кинопоиска, демонстрирует, как режиссеры того десятилетия исследовали разные формы экранного стресса.

10. Ичи-киллер (Koroshiya 1, 2001)

<br>

Кинопоиск: 6.4

Молодой якудза по имени Ичи, страдающий от психической травмы, получает приказ устранять всех, кто встает на пути его клана. Его путь превращается в кровавую бойню, где гротескное насилие становится единственным языком общения с миром.

9. Мученицы (Martyrs, 2008)

<br>

Кинопоиск: 6.4

Женщина, в детстве пережившая жестокое обращение, вместе с подругой пытается отомстить своим мучителям. Их месть выводит на след таинственной секты, которая проводит изуверские эксперименты над людьми в поисках трансцендентного опыта.

8. Наркобарон (Narc, 2002)

<br>

Кинопоиск: 6.7

Опытный, но скомпрометированный детектив Ник Тэллис возвращается в службу наркоконтроля, чтобы расследовать убийство коллеги. В напарники ему дают агрессивного и непредсказуемого офицера, что ведет к опасному расследованию в криминальных кругах Детройта.

7. Антихрист (Antichrist, 2009)

<br>

Кинопоиск: 6.7

Пара, переживающая смерть ребенка, уединяется в глухом лесу, чтобы справиться с горем. Их психотерапия оборачивается кошмаром: подавленные страхи, вина и сексуальные фобии материализуются, превращая природу и их отношения в поле иррационального ужаса.

6. Необратимость (Irréversible, 2002)

<br>

Кинопоиск: 7.1

История мести за жестокое преступление рассказана в обратном хронологическом порядке, начиная с яростной развязки и постепенно раскрывая события, которые к ней привели.

5. Онг Бак (Ong-bak, 2003)

<br>

Кинопоиск: 7.3

Деревенский парень по имени Тинг отправляется в Бангкок, чтобы вернуть похищенную статую священного будды – Онг-Бака. Его поиски приводят к противостоянию с криминальным миром, где он использует древнее боевое искусство Муай Тай.

4. Загадочная кожа (Mysterious Skin, 2004)

<br>

Кинопоиск: 7.4

Двое молодых людей, связанных общим травмирующим эпизодом из детства, во взрослой жизни кардинально расходятся в его восприятии. Один строит свою личность вокруг этой травмы, другой полностью вытесняет память, замещая ее фантазиями. Их жизненные пути неумолимо ведут к болезненной встрече с правдой.

3. Реквием по мечте (Requiem for a Dream, 2000)

<br>

Кинопоиск: 8.0

Четверо жителей Брайтон-Бич – молодой наркоман Гарольд, его девушка Мэрион, друг Тайрон и его мать Сара – оказываются втянуты в пучину своих навязчивых идей. Их мечты о лучшей жизни, успехе и любви постепенно замещаются химической и эмоциональной зависимостью, ведущей к полному физическому и моральному краху.

2. Город Бога (Cidade de Deus, 2002)

<br>

Кинопоиск: 8.0

Эпическая хроника жизни фавел Рио-де-Жанейро с 1960-х по 1980-е годы, рассказанная через историю мальчишки по имени Зё. Безопасность и сама жизнь здесь не имеют цены, а путь из уличной шайки в наркобароны часто становится единственной возможной карьерой.

1. Олдбой (Oldeuboi, 2003)

<br>

Кинопоиск: 8.1

Обычного предпринимателя О Дэ-су похищают и без объяснений запирают в камере, напоминающей гостиничный номер, где он проводит 15 лет. После неожиданного освобождения он получает пять дней, чтобы найти похитителя и раскрыть мотивы его мести.

Ранее популярный развлекательный веб-сайт Collider составил рейтинг супергеройских фильмов, которые выделяются не только сюжетом, но и визуальной подачей.