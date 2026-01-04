#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

Подборка на выходные: 10 самых красивых фильмов о супергероях

Джокер, актер, кино, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 07:40 Фото: Кадр из фильма "Джокер"
Популярный развлекательный веб-сайт Collider составил рейтинг супергеройских фильмов, которые выделяются не только сюжетом, но и визуальной подачей, сообщает Zakon.kz.

Первое место занял яркий анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных". В топ также попала первая часть франшизы "Через вселенные", занявшая третью позицию. Издание отмечает, что оба фильма задали новый стандарт в анимации благодаря уникальному сочетанию 2D и 3D-техник.

В десятку лучших также вошел "Тор: Рагнарек". Тайка Вайтити с этим фильмом задал новое направление для киновселенной Marvel, вернув зрителям любовь к персонажу после неоднозначного "Царства тьмы".

Не обошлось без легендарного "Джокера" с Хоакином Фениксом. За выдающееся исполнение главной роли актер удостоился премии "Оскар".

Топ-10 самых красивых фильмов о супергероях:

  1. "Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023).
  2. "Стражи Галактики. Часть 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017).
  3. "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018).
  4. "Хранители" (Watchmen, 2009).
  5. "Тор: Рагнарек" (Thor: Ragnarok, 2017).
  6. "Джокер" (Joker, 2019).
  7. "Логан" (Logan, 2017).
  8. "Человек-паук‑2" (Spider-Man 2, 2004).
  9. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016).
  10. "Хеллбой II: Золотая армия" (Hellboy II: The Golden Army, 2008).

Ранее мы писали о том, какие мультфильмы посмотреть на новогодние праздники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Составили рейтинг лучших фильмов о монстрах
05:00, 22 ноября 2025
Составили рейтинг лучших фильмов о монстрах
Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"
08:30, 13 сентября 2024
Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"
"Порохом пропах": подборка фильмов о Великой Отечественной войне
11:00, 09 мая 2024
"Порохом пропах": подборка фильмов о Великой Отечественной войне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: