Подборка на выходные: 10 самых красивых фильмов о супергероях
Фото: Кадр из фильма "Джокер"
Популярный развлекательный веб-сайт Collider составил рейтинг супергеройских фильмов, которые выделяются не только сюжетом, но и визуальной подачей, сообщает Zakon.kz.
Первое место занял яркий анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных". В топ также попала первая часть франшизы "Через вселенные", занявшая третью позицию. Издание отмечает, что оба фильма задали новый стандарт в анимации благодаря уникальному сочетанию 2D и 3D-техник.
В десятку лучших также вошел "Тор: Рагнарек". Тайка Вайтити с этим фильмом задал новое направление для киновселенной Marvel, вернув зрителям любовь к персонажу после неоднозначного "Царства тьмы".
Не обошлось без легендарного "Джокера" с Хоакином Фениксом. За выдающееся исполнение главной роли актер удостоился премии "Оскар".
Топ-10 самых красивых фильмов о супергероях:
- "Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023).
- "Стражи Галактики. Часть 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017).
- "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018).
- "Хранители" (Watchmen, 2009).
- "Тор: Рагнарек" (Thor: Ragnarok, 2017).
- "Джокер" (Joker, 2019).
- "Логан" (Logan, 2017).
- "Человек-паук‑2" (Spider-Man 2, 2004).
- "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016).
- "Хеллбой II: Золотая армия" (Hellboy II: The Golden Army, 2008).
Ранее мы писали о том, какие мультфильмы посмотреть на новогодние праздники.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript