Подборка на выходные: 10 самых красивых фильмов о супергероях

Популярный развлекательный веб-сайт Collider составил рейтинг супергеройских фильмов, которые выделяются не только сюжетом, но и визуальной подачей, сообщает Zakon.kz.

Первое место занял яркий анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных". В топ также попала первая часть франшизы "Через вселенные", занявшая третью позицию. Издание отмечает, что оба фильма задали новый стандарт в анимации благодаря уникальному сочетанию 2D и 3D-техник.

В десятку лучших также вошел "Тор: Рагнарек". Тайка Вайтити с этим фильмом задал новое направление для киновселенной Marvel, вернув зрителям любовь к персонажу после неоднозначного "Царства тьмы".

Не обошлось без легендарного "Джокера" с Хоакином Фениксом. За выдающееся исполнение главной роли актер удостоился премии "Оскар".

Топ-10 самых красивых фильмов о супергероях:

"Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023). "Стражи Галактики. Часть 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017). "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018). "Хранители" (Watchmen, 2009). "Тор: Рагнарек" (Thor: Ragnarok, 2017). "Джокер" (Joker, 2019). "Логан" (Logan, 2017). "Человек-паук‑2" (Spider-Man 2, 2004). "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016). "Хеллбой II: Золотая армия" (Hellboy II: The Golden Army, 2008).

