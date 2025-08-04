#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
543.24
619.89
6.78
Мир

Кенгуру осваивают снежные поля впервые за 10 лет: на Австралию обрушился мощный ураган

в Австралии впервые за 10 лет выпал снег, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 06:36 Фото: pixabay
В Австралии множество городов оказались покрыты самым толстым слоем снега за последние десятилетия. В северных частях Нового Южного Уэльса выпало 40 см снега, больше всего с середины 1980-х годов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на спасательную службу Нового Южного Уэльса, рекордный снегопад привел к 1455 инцидентам. В снегу застряли более сотни машин, в некоторых районах произошли затопления, а десятки тысяч домов остались без электричества.

"В некоторых районах соседнего штата Квинсленд также впервые за 10 лет выпал снег", – рассказала метеоролог Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери.

В результате более 100 автомобилей застряли на основных дорогах, а десятки тысяч домов остались без электричества.

Ранее сообщалось, что в Алматы и 17 областях Казахстана на 4 августа объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Четырех человек арестовали из-за свадьбы школьницы с 40-летним мужчиной
Мир
06:10, Сегодня
Четырех человек арестовали из-за свадьбы школьницы с 40-летним мужчиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: