#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Культура и шоу-бизнес

68-летняя Роза Рымбаева вспомнила юность

Фото, соцсети, артисты, молодость, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 07:57 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала поклонникам свои архивные снимки перед юбилейным концертом в честь 50-летия ее творческой карьеры, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram черно-белых фотографиях артистка предстает юной. На одном фото она стоит в белом костюме, на другом – весело танцует на сцене.

Фото: Instagram/rozarymbaeva

Один из снимков певица подписала строкой из своей песни "Сол бір кездер". Поклонники тепло отреагировали на пост артистки и даже кое-что вспомнили:

  • Я видела Розу Рымбаеву такой! Сразу после победы в Сопоте она дала концерт во Дворце Республики!
  • Роза Куанышевна – наше достояние!
  • Какой голос шикарный! Как она выглядит, всегда в форме!

На серии других снимков артистка запечатлена со своим покойным мужем – Таскыном Окаповым.

Фолловеры знаменитости отметили, что в их союзе родились прекрасные дети.

Ранее мы писали о том, что Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене
08:55, 06 января 2026
Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене
"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей
03:30, 29 декабря 2025
"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
03:20, 11 сентября 2025
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: