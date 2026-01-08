68-летняя Роза Рымбаева вспомнила юность

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала поклонникам свои архивные снимки перед юбилейным концертом в честь 50-летия ее творческой карьеры, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram черно-белых фотографиях артистка предстает юной. На одном фото она стоит в белом костюме, на другом – весело танцует на сцене.

Фото: Instagram/rozarymbaeva

Один из снимков певица подписала строкой из своей песни "Сол бір кездер". Поклонники тепло отреагировали на пост артистки и даже кое-что вспомнили:

Я видела Розу Рымбаеву такой! Сразу после победы в Сопоте она дала концерт во Дворце Республики!

Роза Куанышевна – наше достояние!

Какой голос шикарный! Как она выглядит, всегда в форме!

На серии других снимков артистка запечатлена со своим покойным мужем – Таскыном Окаповым.

Фолловеры знаменитости отметили, что в их союзе родились прекрасные дети.

