68-летняя Роза Рымбаева вспомнила юность
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала поклонникам свои архивные снимки перед юбилейным концертом в честь 50-летия ее творческой карьеры, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных в Instagram черно-белых фотографиях артистка предстает юной. На одном фото она стоит в белом костюме, на другом – весело танцует на сцене.
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Один из снимков певица подписала строкой из своей песни "Сол бір кездер". Поклонники тепло отреагировали на пост артистки и даже кое-что вспомнили:
- Я видела Розу Рымбаеву такой! Сразу после победы в Сопоте она дала концерт во Дворце Республики!
- Роза Куанышевна – наше достояние!
- Какой голос шикарный! Как она выглядит, всегда в форме!
На серии других снимков артистка запечатлена со своим покойным мужем – Таскыном Окаповым.
Фолловеры знаменитости отметили, что в их союзе родились прекрасные дети.
Ранее мы писали о том, что Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript