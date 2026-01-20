Есть модная, а есть вечная: Али Окапов принес добрую весть Розе Рымбаевой

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поблагодарила поклонников за купленные билеты на ее отчетный, юбилейный концерт в честь 50-летия творческой карьеры, сообщает Zakon.kz.

Сын артистки Али Окапов принес матери красивый букет роз и сообщил приятную новость о том, что на ее отчетном концерте все места уже заняты. Певица в ответ поделилась своими сомнениями.

"Я переживала, потому что сейчас новый формат, новые звезды. Они актуальные, они модные. Для меня это огромная радость. Мой отчетный концерт. Уже билеты распроданы! Но много звонков, много обид, просьб. Я подумываю дать еще один концерт. Но это опять же зависит от вас, дорогие мои зрители, слушатели. Если у вас есть желание попасть на мои концерты, будет поддержка с вашей стороны, то, может быть, дадим новый концерт? Может, решимся на это? Это все от вас зависит", – обратилась к поклонникам Рымбаева.

Инициативу казахстанцы поддержали в комментариях:

– Есть модные, а есть вечные!

– Я считаю этот концерт должен быть во всех городах Казахстана. – Красиво сказано: "Есть модная, есть вечная!" – Али молодец, несмотря на постоянную занятость! Роза хорошо воспитала своих сыновей. – Никогда не забуду концерт Розы в 1993 году. Взрывной! Для меня тогда школьного возраста это было море эмоций, позитива, заряд энергии и хорошего вкуса, с детства выросшего на музыке группы "Арай"! Браво! Гордость и Легенда страны! – Вы наша Примадонна! Наши родители, мы выросли на ваших песнях! Не переживайте! Мы вас любим.

Также в комментариях отметился и Али Окапов, написав: "Мне кажется, надо было сразу два или даже три сеанса делать".

Ранее Роза Рымбаева вспоминала юность и показала поклонникам свои архивные снимки перед юбилейным концертом в честь 50-летия ее творческой карьеры.