#Гордость Казахстана
#Казахмыс
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей

Народная артистка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 03:30 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Казахстанская певица Роза Рымбаева кратко обратилась к поклонникам в соцсетях. Народная артистка Казахстана напомнила о приближающемся 50-летии своей творческой карьеры, сообщает Zakon.kz.

В Instagram дива коротко подписала публикацию словом: "Скоро".

Фолловеры артистки поддержали ее в комментариях:

  • Легендарная Роза Куанышевна, продолжайте сиять.
  • Роза – поистине великолепна: красивая, умная, обаятельная, вечно молодая певица, легенда, Примадонна.
  • Считаю, что этот человек – легенда казахского народа и не должна прощаться со сценой.

Роза Рымбаева остается одной из самых ярких и почитаемых артисток Казахстана, объединяющих несколько поколений слушателей.

Ранее Али Окапов порадовал подписчиков трогательным и одновременно стильным видео с сыном Зейном.

Аксинья Титова
