"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей
Казахстанская певица Роза Рымбаева кратко обратилась к поклонникам в соцсетях. Народная артистка Казахстана напомнила о приближающемся 50-летии своей творческой карьеры, сообщает Zakon.kz.
В Instagram дива коротко подписала публикацию словом: "Скоро".
Фолловеры артистки поддержали ее в комментариях:
- Легендарная Роза Куанышевна, продолжайте сиять.
- Роза – поистине великолепна: красивая, умная, обаятельная, вечно молодая певица, легенда, Примадонна.
- Считаю, что этот человек – легенда казахского народа и не должна прощаться со сценой.
Роза Рымбаева остается одной из самых ярких и почитаемых артисток Казахстана, объединяющих несколько поколений слушателей.
