"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей

Фото: Instagram/rozarymbaeva

Казахстанская певица Роза Рымбаева кратко обратилась к поклонникам в соцсетях. Народная артистка Казахстана напомнила о приближающемся 50-летии своей творческой карьеры, сообщает Zakon.kz.

В Instagram дива коротко подписала публикацию словом: "Скоро". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Рымбаева (@rozarymbaeva) Фолловеры артистки поддержали ее в комментариях: Легендарная Роза Куанышевна, продолжайте сиять.

Роза – поистине великолепна: красивая, умная, обаятельная, вечно молодая певица, легенда, Примадонна.

Считаю, что этот человек – легенда казахского народа и не должна прощаться со сценой. Роза Рымбаева остается одной из самых ярких и почитаемых артисток Казахстана, объединяющих несколько поколений слушателей. Ранее Али Окапов порадовал подписчиков трогательным и одновременно стильным видео с сыном Зейном.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: