Объявлены номинанты на премию "Оскар-2025"
Фото: press.oscars.org
Сегодня, 23 января 2025 года, стали известны имена номинантов на премию "Оскар", сообщает Zakon.kz.
97-я церемония вручения престижной премии запланирована на 2 марта 2025 года в театре "Долби".
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди ("Бруталист").
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный").
- Колман Доминго ("Синг-синг").
- Рэйф Файнс ("Конклав").
- Себастьян Стэн ("Ученик: Восхождение Трампа").
Лучший актер второго плана
- Юра Борисов ("Анора").
- Киран Калкин ("Настоящая боль").
- Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный").
- Джереми Стронг ("Ученик: Восхождение Трампа").
- Гай Пирс ("Бруталист").
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада").
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес").
- Майки Мэдисон ("Анора").
- Деми Мур ("Субстанция").
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").
Лучшая актриса второго плана
- Моника Барбаро ("Никому не известный").
- Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада").
- Фелисити Джонс ("Бруталист").
- Изабелла Росселлини ("Конклав").
- Зои Солдана ("Эмилия Перес").
Лучший мультфильм
- "Поток".
- "Головоломка 2".
- "Мемуары улитки".
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть".
- "Дикий робот".
Лучший короткометражный мультфильм
- "Красивые мужчины".
- "В тени Кипариса".
- "Волшебные конфеты".
- "Путешествие к чуду".
- "Фу!".
Лучший фильм на иностранном языке
- "Я все еще здесь" (Бразилия).
- "Девушка с иглой" (Дания).
- "Эмилия Перес" (Франция).
- "Семя священного инжира" (Германия).
- "Поток" (Латвия).
Лучший фильм
- "Анора".
- "Бруталист".
- "Боб Дилан: Никому не известный".
- "Конклав".
- "Дюна: Часть вторая".
- "Эмилия Перес".
- "Я все еще здесь".
- "Мальчишки из "Никеля".
- "Субстанция".
- "Злая: Сказка о ведьме Запада".
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора".
- "Бруталист".
- "Настоящая боль".
- "5 сентября".
- "Субстанция".
С полным списком номинантов можете ознакомиться на сайте Киноакадемии.
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