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Мир

Объявлены номинанты на премию "Оскар-2025"

Объявлены номинанты на премию &quot;Оскар&quot;-2025, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 20:11 Фото: press.oscars.org
Сегодня, 23 января 2025 года, стали известны имена номинантов на премию "Оскар", сообщает Zakon.kz.

97-я церемония вручения престижной премии запланирована на 2 марта 2025 года в театре "Долби".

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди ("Бруталист").
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный").
  • Колман Доминго ("Синг-синг").
  • Рэйф Файнс ("Конклав").
  • Себастьян Стэн ("Ученик: Восхождение Трампа").

Лучший актер второго плана

  • Юра Борисов ("Анора").
  • Киран Калкин ("Настоящая боль").
  • Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный").
  • Джереми Стронг ("Ученик: Восхождение Трампа").
  • Гай Пирс ("Бруталист").

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада").
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес").
  • Майки Мэдисон ("Анора").
  • Деми Мур ("Субстанция").
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

Лучшая актриса второго плана

  • Моника Барбаро ("Никому не известный").
  • Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада").
  • Фелисити Джонс ("Бруталист").
  • Изабелла Росселлини ("Конклав").
  • Зои Солдана ("Эмилия Перес").

Лучший мультфильм

  • "Поток".
  • "Головоломка 2".
  • "Мемуары улитки".
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть".
  • "Дикий робот".

Лучший короткометражный мультфильм

  • "Красивые мужчины".
  • "В тени Кипариса".
  • "Волшебные конфеты".
  • "Путешествие к чуду".
  • "Фу!".

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Я все еще здесь" (Бразилия).
  • "Девушка с иглой" (Дания).
  • "Эмилия Перес" (Франция).
  • "Семя священного инжира" (Германия).
  • "Поток" (Латвия).

Лучший фильм

  • "Анора".
  • "Бруталист".
  • "Боб Дилан: Никому не известный".
  • "Конклав".
  • "Дюна: Часть вторая".
  • "Эмилия Перес".
  • "Я все еще здесь".
  • "Мальчишки из "Никеля".
  • "Субстанция".
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора".
  • "Бруталист".
  • "Настоящая боль".
  • "5 сентября".
  • "Субстанция".

С полным списком номинантов можете ознакомиться на сайте Киноакадемии.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 20:11
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 20:11

Ранее сообщалось, что объявление списка номинантов на премию "Оскар" перенесли в связи с пожарами в Лос-Анджелесе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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