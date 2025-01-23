Объявлены номинанты на премию "Оскар-2025"

Сегодня, 23 января 2025 года, стали известны имена номинантов на премию "Оскар", сообщает Zakon.kz.

97-я церемония вручения престижной премии запланирована на 2 марта 2025 года в театре "Долби".

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди ("Бруталист").

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный").

Колман Доминго ("Синг-синг").

Рэйф Файнс ("Конклав").

Себастьян Стэн ("Ученик: Восхождение Трампа").

Лучший актер второго плана

Юра Борисов ("Анора").

Киран Калкин ("Настоящая боль").

Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный").

Джереми Стронг ("Ученик: Восхождение Трампа").

Гай Пирс ("Бруталист").

Лучшая женская роль

Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада").

Карла Гаскон ("Эмилия Перес").

Майки Мэдисон ("Анора").

Деми Мур ("Субстанция").

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

Лучшая актриса второго плана

Моника Барбаро ("Никому не известный").

Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада").

Фелисити Джонс ("Бруталист").

Изабелла Росселлини ("Конклав").

Зои Солдана ("Эмилия Перес").

Лучший мультфильм

"Поток".

"Головоломка 2".

"Мемуары улитки".

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть".

"Дикий робот".

Лучший короткометражный мультфильм

"Красивые мужчины".

"В тени Кипариса".

"Волшебные конфеты".

"Путешествие к чуду".

"Фу!".

Лучший фильм на иностранном языке

"Я все еще здесь" (Бразилия).

"Девушка с иглой" (Дания).

"Эмилия Перес" (Франция).

"Семя священного инжира" (Германия).

"Поток" (Латвия).

Лучший фильм

"Анора".

"Бруталист".

"Боб Дилан: Никому не известный".

"Конклав".

"Дюна: Часть вторая".

"Эмилия Перес".

"Я все еще здесь".

"Мальчишки из "Никеля".

"Субстанция".

"Злая: Сказка о ведьме Запада".

Лучший оригинальный сценарий

"Анора".

"Бруталист".

"Настоящая боль".

"5 сентября".

"Субстанция".

С полным списком номинантов можете ознакомиться на сайте Киноакадемии.

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Ранее сообщалось, что объявление списка номинантов на премию "Оскар" перенесли в связи с пожарами в Лос-Анджелесе.