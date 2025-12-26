#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дочь Мурата Бисембина сделала важное заявление

актер Мурат Бисембин, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 10:11 Фото: Instagram/jemappelledali
Дочь известного казахстанского актера Мурата Бисембина Диана Булатова обратилась ко всем переживающим за ее отца с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Информация опубликована в Instagram 25 декабря 2025 года.

"Друзья, мое имя Булатова Диана. Кто-то знает меня как Дали. Я понятия не имею, о какой Сафии говорят новостные паблики. У меня есть только два родных брата и ни одного из них не зовут Сафия. Я единственная дочь. Сейчас папа по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей и постоянным присмотром мамы (его супруги). Еще раз благодарю за ваши теплые пожелания и за вашу искреннюю веру. Спасибо вам за поддержку, Вы – лучшие. Не верьте каждому источнику, которые выкладывают информацию об отце. Пожалуйста, будьте бдительны. А также, напоминаю, единственные официальные реквизиты есть на странице у @issembayevsayat. Больше никто и нигде не открывал сбор на лечение с другими реквизитами. Достоверную информацию о папе буду по возможности выкладывать к себе на страницу", – написала Диана.

Осенью 2024 года стало известно, что у популярного актера Мурата Бисембина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир", выявили рак. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отказаться от одних проектов и приостановить съемки в других.

21 декабря Бисембина госпитализировали после инсульта. Буквально за сутки до этого дочь рассказывала о состоянии отца, отмечая, что дела идут по-разному. 24 декабря Диана Булатова рассказала о состоянии актера.

Читайте также
"Молитвы и вера": дочь Мурата Бисембина обратилась к фанатам после госпитализации отца
09:29, 24 декабря 2025
"Молитвы и вера": дочь Мурата Бисембина обратилась к фанатам после госпитализации отца
Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери
14:17, 20 декабря 2025
Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери
Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта
13:04, 22 декабря 2025
Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта
