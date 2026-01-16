#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.95
594.49
6.5
Культура и шоу-бизнес

Дочь Мурата Бисенбина опубликовала видео в память об отце

актер Би сенбин с дочерью, обед, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 15:15 Фото: Instagram/jemappelledali
8 января 2026 года скончался известный казахстанский актер Мурат Бисенбин, исполнивший роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Сегодня, 16 января, его дочь опубликовала архивные снимки и видео с отцом, сообщает Zakon.kz.

Диана Булатова разместила видео на странице в Instagram, оставив в подписи лишь смайлик в виде перебинтованного сердечка.

  • Светлая память. Навсегда останется легендой и голосом целой эпохи.
  • Сил вам, держитесь!
  • Мы все уйдем, главное – прожить достойно эту жизнь и оставить после себя жизнь.
  • Спасибо вам за видео! Он смотрит на вас сверху и улыбается. Пронесите эту память через всю жизнь, – написали комментаторы, поддерживая семью.

Осенью 2024 года Мурату Бисенбину диагностировали рак поджелудочной железы, из‑за чего он проходил лечение. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от проектов и приостановить съемки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 15:15
Как справляется семья Мурата Бисенбина с его болезнью: откровенные слова дочери

21 декабря 2025 года дочь Бисенбина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта. Позднее Диана обратилась к фанатам отца. 31 декабря она опубликовала новые кадры из больницы, под которыми написала: "Маленькие победы каждый день".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин
12:41, 08 января 2026
Скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин
Казахстанский актер Мурат Бисенбин госпитализирован после инсульта
13:04, 22 декабря 2025
Казахстанский актер Мурат Бисенбин госпитализирован после инсульта
Появились новости из больницы о Мурате Бисенбине
16:21, 31 декабря 2025
Появились новости из больницы о Мурате Бисенбине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: