Дочь Мурата Бисенбина опубликовала видео в память об отце

8 января 2026 года скончался известный казахстанский актер Мурат Бисенбин, исполнивший роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Сегодня, 16 января, его дочь опубликовала архивные снимки и видео с отцом, сообщает Zakon.kz.

Диана Булатова разместила видео на странице в Instagram, оставив в подписи лишь смайлик в виде перебинтованного сердечка.

Светлая память. Навсегда останется легендой и голосом целой эпохи.

Сил вам, держитесь!

Мы все уйдем, главное – прожить достойно эту жизнь и оставить после себя жизнь.

Спасибо вам за видео! Он смотрит на вас сверху и улыбается. Пронесите эту память через всю жизнь, – написали комментаторы, поддерживая семью.

Осенью 2024 года Мурату Бисенбину диагностировали рак поджелудочной железы, из‑за чего он проходил лечение. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от проектов и приостановить съемки.

21 декабря 2025 года дочь Бисенбина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта. Позднее Диана обратилась к фанатам отца. 31 декабря она опубликовала новые кадры из больницы, под которыми написала: "Маленькие победы каждый день".