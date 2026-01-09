От "Каннского льва" до "Оскара": Динара Сатжан пожелала Баян Алагузовой новых высот

Фото: Instagram/dinarasatzhan

Сегодня, 9 января 2026 года, известной казахстанской актрисе Баян Алагузовой исполнился 51 год. С этим знаменательным событием ее поспешила поздравить подруга Динара Сатжан, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении Сатжан отметила, что Алагузова обладает масштабным мышлением и широким кругозором: "У тебя прекрасная душа, доброе сердце и потрясающее чувство юмора – рядом с тобой всегда тепло и легко. Желаю вам с Турсеном долгой, счастливой и гармоничной жизни". Также Сатжан пожелала и исполнения всех задумок.

"Пусть все твои мечты обязательно сбудутся! Пусть впереди будут и "Оскар", и "Каннский лев". Я тебя очень люблю", – написала она, добавив совместные фотографии из архива. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Динара Сатжан (@dinarasatzhan) Материал по теме Я очень богата любовью: Баян Алагузова поздравила себя с днем рождения Немного ранее мы рассказывали, что под динамичным танцем мужа Баян – Турсена Алагузова – вспомнили Илона Маска и Дональда Трампа.

