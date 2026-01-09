От "Каннского льва" до "Оскара": Динара Сатжан пожелала Баян Алагузовой новых высот
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Сегодня, 9 января 2026 года, известной казахстанской актрисе Баян Алагузовой исполнился 51 год. С этим знаменательным событием ее поспешила поздравить подруга Динара Сатжан, сообщает Zakon.kz.
В своем обращении Сатжан отметила, что Алагузова обладает масштабным мышлением и широким кругозором:
"У тебя прекрасная душа, доброе сердце и потрясающее чувство юмора – рядом с тобой всегда тепло и легко. Желаю вам с Турсеном долгой, счастливой и гармоничной жизни".
Также Сатжан пожелала и исполнения всех задумок.
"Пусть все твои мечты обязательно сбудутся! Пусть впереди будут и "Оскар", и "Каннский лев". Я тебя очень люблю", – написала она, добавив совместные фотографии из архива.
