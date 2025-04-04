Баян Алагузова обратилась к близкой подруге Динаре Сатжан

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова отреагировала на кардинальные изменения, которые произошли в жизни ее близкой подруги – журналистки, телеведущей и предпринимательницы Динары Сатжан, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Instagram-Stories многодетная бизнесвумен репостнула публикацию 42-летней Динары, в которой она впервые показала лицо мужа.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Счастья! Счастья! Счастья!" – написала 4 апреля 2025 года Баян Алагузова, обращаясь к подруге.

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3 апреля 2025 года стало известно, что Динара Сатжан вышла замуж. Позднее она раскрыла личность супруга-миллиардера из списка Forbes. Затем телеведущая впервые показала лицо мужа, а также заявила о смене фамилии.