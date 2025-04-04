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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова обратилась к близкой подруге Динаре Сатжан

Баян Алагузова обратилась к близкой подруге Динаре Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 14:55 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова отреагировала на кардинальные изменения, которые произошли в жизни ее близкой подруги – журналистки, телеведущей и предпринимательницы Динары Сатжан, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Instagram-Stories многодетная бизнесвумен репостнула публикацию 42-летней Динары, в которой она впервые показала лицо мужа.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Счастья! Счастья! Счастья!" – написала 4 апреля 2025 года Баян Алагузова, обращаясь к подруге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 14:55
Недавно вышедшая замуж Динара Сатжан показала свою енешку

3 апреля 2025 года стало известно, что Динара Сатжан вышла замуж. Позднее она раскрыла личность супруга-миллиардера из списка Forbes. Затем телеведущая впервые показала лицо мужа, а также заявила о смене фамилии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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