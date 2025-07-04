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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры

Баян Алагузова, Динара Сатжан, Аида Балаева, день рождения , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 23:35 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова и журналист Динара Сатжан поздравили министра культуры и информации Аиду Балаеву с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Обе опубликовали поздравления 4 июня на своих страницах в Instagram.

"Я верю в то, что женщины во власти – гарант стабильного развития общества и чем больше их будет, тем лучше. Я очень рада, что в нашей власти есть Аида Галымовна. Нежная, красивая, женственная, но с собственным мнением и стальным стержнем, которому позавидуют мужчины. Мне хочется пожелать вам крепкого здоровья и крепких нервов в вашем нелегком труде, крепкого плеча соратников и крепкой уверенности в завтрашнем дне. Вы – ориентир и вдохновение для меня, и для тысяч казахстанских женщин, и пусть так будет всегда!" – написала Баян Алагузова.

Динара Сатжан в своем посте отметила, что Аида Балаева прошла большой карьерный путь.

"Сегодня день рождения у женщины, которая прошла большой карьерный путь из алматинского областного акимата до Акорды. Госслужащая. Министр. Мама. Дочь. Сестра. Я бы с большим удовольствием послушала лекцию @aida_balayeva о том, как женщине занять государственный пост в казахстанской политике. Аида Галымовна! Вы знаете, как я вас уважаю! Крепкого вам иммунитета, сил, энергии и дальнейшего карьерного роста!" – написала Динара Сатжан. 

А ранее сообщалось, что в столичном парке "Жетысу" 4 июля 2025 года в рамках празднования Дня города состоялся фестиваль QALA FEST. 

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Айсулу Омарова
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