Я очень богата любовью: Баян Алагузова поздравила себя с днем рождения

Также в Instagram она опубликовала избранные снимки и видео.

Поклонники трогательно поздравили Алагузову в комментариях:

– Я искренне отношусь к вам с большим уважением и восхищаюсь. Оставайтесь всегда на высоте, светлой и счастливой.

– С днем рождения! Вы прекрасный человек, шикарная женщина

– С днем вашего рождения, все что вы имеете на данный момент это ваша заслуга. Это кропотливый труд, это уважение себя, окружающих вас людей, близких. Вы очень счастливый и красивый человек, как внутри так и снаружи. Оставайтесь всегда такой. Счастья вашей семье.

– Первый лайк с меня. С днем рождения, прекрасная Баяша!

– Пусть у вас всегда все будет прекрасно! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Смотрю и восхищаюсь вами! Вы мой эталон красоты!