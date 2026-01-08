Я очень богата любовью: Баян Алагузова поздравила себя с днем рождения
Также в Instagram она опубликовала избранные снимки и видео.
"Счастье в моменте! Я очень богата любовью! Я люблю, я любима! Я дочь, жена, мама, бабушка, сестра, друг, руководитель! Я обожаю свою маму, своего мужа, своих детей, своих близких и друзей! И все они обожают меня! Это и есть счастье, а счастье в радости! Я просыпаюсь и засыпаю в радости! Это и есть моя заслуга! Я очень очень горда собой, в свой день рождения, я думаю о радости, о любви, о добре, о созидании, о том, как сделать этот мир прекраснее! С днем рождения меня, моя дорогая, любимая, прекрасная, шикарная Баяша! Вся радость жизни для тебя", – подписала пост продюсер.
Поклонники трогательно поздравили Алагузову в комментариях:
– Я искренне отношусь к вам с большим уважением и восхищаюсь. Оставайтесь всегда на высоте, светлой и счастливой.
– С днем рождения! Вы прекрасный человек, шикарная женщина
– С днем вашего рождения, все что вы имеете на данный момент это ваша заслуга. Это кропотливый труд, это уважение себя, окружающих вас людей, близких. Вы очень счастливый и красивый человек, как внутри так и снаружи. Оставайтесь всегда такой. Счастья вашей семье.
– Первый лайк с меня. С днем рождения, прекрасная Баяша!
– Пусть у вас всегда все будет прекрасно! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Смотрю и восхищаюсь вами! Вы мой эталон красоты!
