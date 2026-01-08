#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Культура и шоу-бизнес

Я очень богата любовью: Баян Алагузова поздравила себя с днем рождения

Баян Алагузова поздравила себя с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 01:52 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 9 января отмечает 51 день рождения. В соцсетях она решила поздравить себя с днем рождения, поблагодарив близких за семейное счастье, сообщает Zakon.kz.

Также в Instagram она опубликовала избранные снимки и видео.

"Счастье в моменте! Я очень богата любовью! Я люблю, я любима! Я дочь, жена, мама, бабушка, сестра, друг, руководитель! Я обожаю свою маму, своего мужа, своих детей, своих близких и друзей! И все они обожают меня! Это и есть счастье, а счастье в радости! Я просыпаюсь и засыпаю в радости! Это и есть моя заслуга! Я очень очень горда собой, в свой день рождения, я думаю о радости, о любви, о добре, о созидании, о том, как сделать этот мир прекраснее! С днем рождения меня, моя дорогая, любимая, прекрасная, шикарная Баяша! Вся радость жизни для тебя", – подписала пост продюсер.

Поклонники трогательно поздравили Алагузову в комментариях:

– Я искренне отношусь к вам с большим уважением и восхищаюсь. Оставайтесь всегда на высоте, светлой и счастливой.

– С днем рождения! Вы прекрасный человек, шикарная женщина

– С днем вашего рождения, все что вы имеете на данный момент это ваша заслуга. Это кропотливый труд, это уважение себя, окружающих вас людей, близких. Вы очень счастливый и красивый человек, как внутри так и снаружи. Оставайтесь всегда такой. Счастья вашей семье.

– Первый лайк с меня. С днем рождения, прекрасная Баяша!

– Пусть у вас всегда все будет прекрасно! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Смотрю и восхищаюсь вами! Вы мой эталон красоты!

Ранее Баян Алагузова запела и удивила Казнет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Баян Алагузова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь
07:42, 19 декабря 2024
Баян Алагузова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь
Баян Алагузова поздравила Айгуль Мукей с днем рождения
07:00, 13 апреля 2025
Баян Алагузова поздравила Айгуль Мукей с днем рождения
Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных
00:07, 14 февраля 2025
Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: