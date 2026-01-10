"Что скажут родители?!": дочь Кайрата Нуртаса ответила хейтерам
Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой опубликовала видео, где ответила хейтерам, сообщает Zakon.kz.
Алау Айдарбекова опубликовала ответ недоброжелателям и критикам в своем Instagram.
Ребенок звездной пары танцует вместе с мамой и папой, отвечая на вопрос: "Что скажут родители?".
В комментариях многие поддержали девочку, отметив, что в танцах ничего криминального нет.
Ранее Кайрат Нуртас умилил поклонников видео с дочкой под трек Jah Khalib.
