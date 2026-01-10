#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Культура и шоу-бизнес

"Что скажут родители?!": дочь Кайрата Нуртаса ответила хейтерам

Алау Айдарбекова, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 16:24 Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой опубликовала видео, где ответила хейтерам, сообщает Zakon.kz.

Алау Айдарбекова опубликовала ответ недоброжелателям и критикам в своем Instagram.


Ребенок звездной пары танцует вместе с мамой и папой, отвечая на вопрос: "Что скажут родители?".

В комментариях многие поддержали девочку, отметив, что в танцах ничего криминального нет.

Ранее Кайрат Нуртас умилил поклонников видео с дочкой под трек Jah Khalib.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви
14:33, 12 июня 2025
16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви
Дочь Кайрата Нуртаса растрогала подписчиков новой публикацией
07:10, 29 декабря 2025
Дочь Кайрата Нуртаса растрогала подписчиков новой публикацией
Дочь Кайрата Нуртаса отправили учиться за границу
08:40, 09 сентября 2025
Дочь Кайрата Нуртаса отправили учиться за границу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: