Дочь Кайрата Нуртаса растрогала подписчиков новой публикацией

Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, Алау, опубликовала в соцсетях видео, где она запечатлена с мамой, сообщает Zakon.kz.

Дочь знаменитых родителей рассказала о самом главном комплименте в своей жизни и показала фотографии с мамой в разные моменты.

Главным комплиментом для девушки стал: "Ты так похожа на маму".

На пост живо отреагировали фолловеры девушки:

Мамина красота, папина харизма.

У вас мама очень красивая, берегите ее.

Возле мамы похожа на маму, возле папы на папу.

Ранее сообщалось, что Жулдыз Абдукаримова подарила маме квартиру в Астане.