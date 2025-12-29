#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дочь Кайрата Нуртаса растрогала подписчиков новой публикацией

Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, Алау, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 07:10 Фото: Instagram/kaalau__
Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, Алау, опубликовала в соцсетях видео, где она запечатлена с мамой, сообщает Zakon.kz.

Дочь знаменитых родителей рассказала о самом главном комплименте в своей жизни и показала фотографии с мамой в разные моменты.

Главным комплиментом для девушки стал: "Ты так похожа на маму".

На пост живо отреагировали фолловеры девушки:

  • Мамина красота, папина харизма.
  • У вас мама очень красивая, берегите ее.
  • Возле мамы похожа на маму, возле папы на папу.

Ранее сообщалось, что Жулдыз Абдукаримова подарила маме квартиру в Астане.

Аксинья Титова
