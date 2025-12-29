Дочь Кайрата Нуртаса растрогала подписчиков новой публикацией
Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, Алау, опубликовала в соцсетях видео, где она запечатлена с мамой, сообщает Zakon.kz.
Дочь знаменитых родителей рассказала о самом главном комплименте в своей жизни и показала фотографии с мамой в разные моменты.
Главным комплиментом для девушки стал: "Ты так похожа на маму".
На пост живо отреагировали фолловеры девушки:
- Мамина красота, папина харизма.
- У вас мама очень красивая, берегите ее.
- Возле мамы похожа на маму, возле папы на папу.
Ранее сообщалось, что Жулдыз Абдукаримова подарила маме квартиру в Астане.
