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Культура и шоу-бизнес

16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви

16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 14:33 Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой опубликовала очередное видео со звездным отцом. После публикации 16-летняя Алау нарвалась на комплименты и признания в любви, сообщает Zakon.kz.

Роликом наследница Нуртаса и Абдукаримовой поделилась накануне, 11 июня 2025 года, в Instagram. Сначала в нем Алау написала: "У меня чувство, будто меня никто не любит". Затем под вопросом "Кто любит меня?" появляется слово "Папа". После девушка показала, как она с отцом весело проводит время.

Фолловеры решили поддержать дочь звездных супругов и буквально осыпали ее комплиментами и признаниями в любви:

  • "Красавчики".
  • "Папина доча".
  • "Я люблю тебя".
  • "Алаука, жаным, мы тебя любим".
  • "Очень красивая девушка! Я поддерживаю!"
  • "Алаука, тебя мы все любим, ты ведь классная девчонка".
  • "Алау, девочка, у тебя все впереди. А сейчас у тебя успех в танцах, прекрасная начинающая модель. И у тебя много поклонников. И тебя любят мама, папа и сестра с братиками, бабушка, дедушка. Счастья тебе".

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