Театр становится недоступным для казахстанцев: билеты в стране рекордно подорожали

В 2025 году стоимость посещения театров в Казахстане выросла рекордными темпами. По итогам декабря средний рост цен составил 43,3% в годовом выражении – это максимальное значение как минимум за последние 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут аналитики Data Hub в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

За год рост цен на театральные билеты ускорился в 7,5 раза. При этом темпы удорожания значительно опередили общую потребительскую инфляцию – в 3,5 раза. Аналитики отмечают, что с 2011 года билеты в театры по итогам календарного года ни разу не дешевели, однако двузначный рост, превышающий инфляцию, фиксировался лишь во второй раз. Предыдущий подобный скачок наблюдался в 2022 году, когда цены выросли на 22,1% на фоне резкого ухудшения геополитической ситуации.

Наиболее активный рост цен пришелся на последние три месяца 2025 года – в каждом из них стоимость билетов увеличивалась в среднем на 8,4% в месяц. Первый заметный скачок был зафиксирован еще в июне, когда рост составил 10,1% за месяц.

По данным аналитиков, билеты подорожали в 15 из 20 регионов страны, еще в пяти регионах изменений не произошло. Данные по Алматинской области не раскрываются. Выше среднереспубликанского уровня рост цен зафиксирован в Астане и Алматы, а также в Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

Рост стоимости билетов власти связывают в том числе с увеличением эксплуатационных расходов театров из-за удорожания товаров и услуг. При этом подчеркивается, что деятельность государственных театров остается убыточной. Для компенсации расходов ежегодно выделяются бюджетные субсидии. Так, в январе-ноябре 2025 года их объем составил 81,6 млрд тенге, что на 20,9% больше, чем годом ранее. В эту сумму также включены средства, направленные концертным залам.

По состоянию на начало 2025 года в Казахстане насчитывалось 74 театра, из которых 32 расположены в Астане и Алматы. Каждое пятое учреждение находится в частной собственности. В 2024 году театры провели 16,7 тыс. мероприятий, которые посетили 3,1 млн зрителей. По сравнению с 2023 годом эти показатели практически не изменились.

