Микрокредиты в Казахстане становятся недоступнее

Рынок микрокредитования, который много лет рос практически без остановки, впервые перешел к ощутимому сокращению. По итогам 2025 года портфель микрокредитов микрофинансовых организаций уменьшился на 3,1% и составил 1,5 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из отчетности Нацбанка РК, МФО начали осторожнее подходить к выдачам и отбору заемщиков.

Каждый пятый тенге – проблемный

Совокупный кредитный портфель МФО на 1 января 2026 года составляет 1 500 641 683 тыс. тенге. Из этой суммы 1 173 051 049 тыс. тенге приходится на микрокредиты без просроченной задолженности, а 313 295 693 тыс. тенге – на займы с просрочкой по основному долгу и/или начисленному вознаграждению. Фактически около 21% портфеля уже относится к проблемным.

В структуре просрочки 92 744 123 тыс. тенге приходится на задержку 1-30 дней, 78 365 297 тыс. тенге – 31-60 дней, 55 129 900 тыс. тенге – 61-90 дней и 87 056 373 тыс. тенге – на долги свыше 90 дней.

Доля "длинной" просрочки в портфеле снизилась до 5,8% после 6,5% в 2024 году, что указывает на небольшое улучшение качества, но не меняет общей картины высокого риска.

Основной риск – физические лица

Микрофинансовый рынок остается в первую очередь рынком потребительских займов. На физические лица (за исключением ИП) приходится 1 292 239 685 тыс. тенге портфеля. Из них без просрочки – 1 011 237 326 тыс. тенге, с просрочкой – 281 002 359 тыс. тенге.

Внутри этой просрочки 83 598 792 тыс. тенге относятся к диапазону 1-30 дней, 68 349 350 тыс. тенге – 31-60 дней, 51 420 135 тыс. тенге – 61-90 дней и 77 634 082 тыс. тенге – свыше 90 дней. Провизии по микрокредитам физлиц составляют 230 162 485 тыс. тенге, в том числе 53 382 842 тыс. тенге – по долгам с просрочкой более 90 дней.

На индивидуальных предпринимателей приходится портфель в размере 121 724 962 тыс. тенге, из которых 94 585 227 тыс. тенге обслуживаются без просрочки, а 27 139 735 тыс. тенге являются проблемными. Провизии по ИП составляют 15 207 013 тыс. тенге, включая 4 840 421 тыс. тенге по задолженности свыше 90 дней.

Юридическим лицам МФО выдали микрокредиты на 72 382 095 тыс. тенге. Из них без просрочки – 67 228 496 тыс. тенге, с просрочкой – 5 153 599 тыс. тенге. Провизии по этому сегменту достигают 3 316 530 тыс. тенге, в том числе 987 744 тыс. тенге – по долгам свыше 90 дней.

Отдельно в структуре балансов МФО присутствуют операции "обратное репо" на 14 294 941 тыс. тенге, по которым провизии не формируются.

Общий объем резервов (провизий) по сектору составляет 248 686 028 тыс. тенге, из них 59 211 007 тыс. тенге приходится на микрокредиты с просрочкой свыше 90 дней.

Это означает, что МФО изначально признают высокую вероятность невозврата части портфеля и работают в режиме постоянного покрытия рисков.

Регулятор усилил фильтр заемщиков

Осторожность МФО усиливается регуляторными изменениями. Отметим, что в ноябре 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило новые правила управления рисками для банков и микрофинансовых организаций.

Коэффициент долговой нагрузки для клиентов, у которых за последние 12 месяцев была просрочка свыше 90 дней, снижен с 0,5 до 0,25.

Это означает, что таким заемщикам теперь разрешено направлять на обслуживание долгов вдвое меньшую долю своих доходов, что резко ограничивает возможность получения новых кредитов.

Кроме того, банкам и МФО запрещено выдавать беззалоговые потребительские займы заемщикам, у которых есть просрочка по банковскому кредиту более 30 дней и/или по микрокредиту более 1 дня, а также тем, чья задолженность была полностью прощена с 1 июля 2025 года за последние 36 месяцев, либо кто проходил неудачную реструктуризацию в течение последних 12 месяцев.

Что это значит для рынка?

Микрофинансовый сектор уже живет в режиме осторожного сжатия: без резкого обвала, но и без прежней динамики роста. МФО перестают наращивать выдачи любой ценой и концентрируются на качестве заемщиков.

При сохраняющейся высокой долговой нагрузке населения и концентрации рисков в потребительском сегменте микрокредит постепенно перестает быть "быстрыми деньгами по умолчанию". Взять такой заем в Казахстане становится сложнее – и это, судя по текущим тенденциям, надолго.

Ранее мы сообщали, что в феврале 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало требования к условиям осуществления микрофинансовой деятельности.