В Минкультуры прокомментировали информацию о "законсервированной" реконструкции театра имени Ауэзова

Фото: auezov-theatre.kz

Сегодня, 9 января 2026 года, в Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана отреагировали на появившиеся в ряде СМИ публикации о якобы "законсервированной" реконструкции театра им. М. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале ведомства: "Работы по реконструкции объекта не приостановлены. В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства". В Минкультуры подчеркнули, что ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов. "Реконструкция театра им. М. Ауэзова будет завершена в полном объеме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК 23 декабря в МКИ рассказали, как Димаш Кудайберген и молодое поколение музыкантов Казахстана покорили мир в 2025 году.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: