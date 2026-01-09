В Минкультуры прокомментировали информацию о "законсервированной" реконструкции театра имени Ауэзова
Фото: auezov-theatre.kz
Сегодня, 9 января 2026 года, в Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана отреагировали на появившиеся в ряде СМИ публикации о якобы "законсервированной" реконструкции театра им. М. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.
Как следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале ведомства:
"Работы по реконструкции объекта не приостановлены. В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства".
В Минкультуры подчеркнули, что ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов.
"Реконструкция театра им. М. Ауэзова будет завершена в полном объеме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК
