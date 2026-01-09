#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

В Минкультуры прокомментировали информацию о "законсервированной" реконструкции театра имени Ауэзова

Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:31 Фото: auezov-theatre.kz
Сегодня, 9 января 2026 года, в Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана отреагировали на появившиеся в ряде СМИ публикации о якобы "законсервированной" реконструкции театра им. М. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале ведомства:

"Работы по реконструкции объекта не приостановлены. В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства".

В Минкультуры подчеркнули, что ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов.

"Реконструкция театра им. М. Ауэзова будет завершена в полном объеме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

23 декабря в МКИ рассказали, как Димаш Кудайберген и молодое поколение музыкантов Казахстана покорили мир в 2025 году.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
