Рост стоимости жилья в Евросоюзе стал рекордным за два года

Стоимость жилья в Евросоюзе по итогам третьего квартала 2024 года выросла на 3,8% – это стало максимальным значением с аналогичного периода 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Данные Евростата проанализировали в РИА Новости.

Абсолютным лидером по темпам увеличения цен на недвижимость в отчетном периоде стала Болгария – там показатель оказался в четыре раза выше общесоюзного (16,5%). На втором месте – Польша (14,4%), а тройку лидеров замыкает Венгрия (13,4%).

Всего рост цен превысил психологическую отметку в 10% в шести странах: кроме упомянутых государств, верхние строчки "антирейтинга" заняли Хорватия (12,3%), Исландия (11,2%) и Нидерланды (10,3%).

Почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость жилья в Австрии (рост всего на 0,7%) и в Швеции (0,3%).

При этом нашлось несколько государств, где недвижимость за год стала с точки зрения цены более доступной: Германия (-0,7%), Люксембург (-1,7%), Финляндия (-2,8%) и Франция (-3,5%). Кварталом ранее таких стран было больше, в их ряды входили еще Швеция и Австрия.

Что будет происходить на рынке недвижимости Казахстана в 2025 году и стоит ли ожидать дальнейшего удорожания жилья, можно узнать здесь.