Ученые нашли крупнейшую в мире рептилию, способную переплыть океан без особых усилий

Гребнистые крокодилы являются крупнейшими рептилиями в мире и имеют огромную силу укуса. При этом плавание на длинные дистанции не является их сильной стороной, но они живут на многих островах в южной части Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, в 2010 году группа ученых из Университета Квинсленда, Службы парков и дикой природы Квинсленда и Австралийского зоопарка провели исследование.

Они прикрепили сонарные передатчики к 27 взрослым крокодилам в австралийской реке Кеннеди и использовали подводные приемники, чтобы отслеживать их движения. Так удалось собрать 1,2 миллиона данных о стае гребнистых крокодилов.

Исследователи заметили, что крокодилы начинали свои дальние путешествия в течение часа после смены прилива. Это позволяло рептилиям "кататься" на океанских течениях. Когда прилив снова затихал, они вылезали на берег реки и ждали смены прилива.

По словам ученых, так крокодилы могли преодолевать более 50 километров от своего дома до устья реки и даже выходили в открытое море. Обычно эти перемещения осуществлялись рывками по 10 километров.

"Гребнистые крокодилы встречаются в виде островных популяций по всему Индийскому и Тихому океанам, и, поскольку они являются единственным видом крокодилов, обитающих в соленой воде на этой обширной территории, вероятно, происходит регулярное смешивание островных популяций", – поделился автор исследования доктор Хамиш Кэмпбелл из Университета Квинсленда в своем заявлении.

Ученые отметили, что гребнистые крокодилы плохо плавают, но они могут долгое время выживать в соленой воде, без еды и воды. Именно поэтому им удавалось перемещаться только при благоприятных поверхностных течениях.

В издании добавили, что среди наиболее впечатляющих зарегистрированных гребнистых крокодилов была 3,84-метровая рептилия. Этот крокодил за 25 дней преодолел 590 километров до западного побережья полуострова Кейп-Йорк, воспользовавшись сезонной системой течений.

Ранее ученых удивило содержимое желудка 3000-летней мумии крокодила.