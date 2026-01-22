Планетологи нашли на Марсе "Северный Ледовитый океан"
По данным Newscientist, стабильный крупный океан мог создавать более мягкий климат, влиять на атмосферу и, что самое главное, предоставлять потенциальную среду для зарождения и развития жизни.
Новые орбитальные данные позволили восстановить очертания древнего побережья и оценить масштабы океана, который мог влиять на климат и геологию Марса. Это удалось обнаружить международной группе планетологов под руководством Фрица Шлунеггера (Fritz Schlunegger) из Бернского университета в Швейцарии.
Шлунеггер и его коллеги проанализировали данные с нескольких аппаратов, которые работают на орбите Красной планеты. Речь идет об американском зонде Mars Reconnaissance Orbiter и европейских станциях Mars Express и Trace Gas Orbiter. Ключевую роль сыграл научный инструмент CaSSIS на борту ExoMars.
Это камера высокого разрешения, способная получать цветные снимки и стереофотографии, что позволяет различать мельчайшие особенности поверхности, которые не видны на черно-белых снимках.
Фото: Fritz Schlunegger
Совместив новые снимки с данными геоморфологического анализа, исследователи обнаружили множество структур, идентичных тем, что образуются на Земле, в местах впадения рек в океаны или у подножия гор, где формируются альпийские озера.
Один из наглядных примеров таких форм на нашей планете – дельта Нила. Если мысленно убрать воду Средиземного моря у устья реки, открывшийся рельеф окажется очень близким к тому, что ученые увидели на Марсе.
Когда же специалисты совместили полученные снимки с топографическими данными, они смогли увидеть древнюю береговую линию вокруг бывшего океана и оценить его приблизительные размеры. Расчеты показали, что по площади он был сравним с Северным Ледовитым океаном Земли (14,09 миллиона квадратных километров). Это делает его крупнейшим известным океаном в истории Марса.
