Планетологи нашли на Марсе "Северный Ледовитый океан"

Международная команда планетологов нашла убедительные доказательства, что миллиарды лет назад на Красной планете существовал огромный океан, сообщает Zakon.kz.

По данным Newscientist, стабильный крупный океан мог создавать более мягкий климат, влиять на атмосферу и, что самое главное, предоставлять потенциальную среду для зарождения и развития жизни.

Новые орбитальные данные позволили восстановить очертания древнего побережья и оценить масштабы океана, который мог влиять на климат и геологию Марса. Это удалось обнаружить международной группе планетологов под руководством Фрица Шлунеггера (Fritz Schlunegger) из Бернского университета в Швейцарии.

Шлунеггер и его коллеги проанализировали данные с нескольких аппаратов, которые работают на орбите Красной планеты. Речь идет об американском зонде Mars Reconnaissance Orbiter и европейских станциях Mars Express и Trace Gas Orbiter. Ключевую роль сыграл научный инструмент CaSSIS на борту ExoMars.

Это камера высокого разрешения, способная получать цветные снимки и стереофотографии, что позволяет различать мельчайшие особенности поверхности, которые не видны на черно-белых снимках.

Фото: Fritz Schlunegger

Совместив новые снимки с данными геоморфологического анализа, исследователи обнаружили множество структур, идентичных тем, что образуются на Земле, в местах впадения рек в океаны или у подножия гор, где формируются альпийские озера.

Один из наглядных примеров таких форм на нашей планете – дельта Нила. Если мысленно убрать воду Средиземного моря у устья реки, открывшийся рельеф окажется очень близким к тому, что ученые увидели на Марсе.

Когда же специалисты совместили полученные снимки с топографическими данными, они смогли увидеть древнюю береговую линию вокруг бывшего океана и оценить его приблизительные размеры. Расчеты показали, что по площади он был сравним с Северным Ледовитым океаном Земли (14,09 миллиона квадратных километров). Это делает его крупнейшим известным океаном в истории Марса.

