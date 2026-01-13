Мэрайя Кэри откроет Олимпийские игры в Италии

6 февраля на церемонии открытия Олимпийских игр в Милане выступит американская певица Мэрайя Кэри, сообщает Zakon.kz.

Также, по информации оргкомитета турнира на их сайте, помимо нее в шоу примут участие итальянский оперный певец Андреа Бочелли и итальянская певица Лаура Паузини. Для Бочелли это будет уже не первое выступление на Олимпиаде. Музыкант также пел на закрытии Игр в Турине в 2006 году.

Фото: Instagram/milanocortina2026

Кроме того, Бочелли не раз участвовал в других крупных спортивных мероприятиях. Он выступал на финале Лиги чемпионов УЕФА в 2016 году, на церемонии вручения "Золотого мяча" в 2022 году, на первом Гран-при "Формулы-1" в Тоскане в 2020 году, на открытии чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

