#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Культура и шоу-бизнес

Мэрайя Кэри откроет Олимпийские игры в Италии

Олимпийские игры в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 07:10 Фото: Instagram/mariahcarey
6 февраля на церемонии открытия Олимпийских игр в Милане выступит американская певица Мэрайя Кэри, сообщает Zakon.kz.

Также, по информации оргкомитета турнира на их сайте, помимо нее в шоу примут участие итальянский оперный певец Андреа Бочелли и итальянская певица Лаура Паузини. Для Бочелли это будет уже не первое выступление на Олимпиаде. Музыкант также пел на закрытии Игр в Турине в 2006 году.

Фото: Instagram/milanocortina2026

Кроме того, Бочелли не раз участвовал в других крупных спортивных мероприятиях. Он выступал на финале Лиги чемпионов УЕФА в 2016 году, на церемонии вручения "Золотого мяча" в 2022 году, на первом Гран-при "Формулы-1" в Тоскане в 2020 году, на открытии чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

8 января президент Монголии вручил орден победительнице Азиатского международного вокального конкурса Silk Way Star, который проходил в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мэрайя Кэри зажжет Олимпиаду-2026
18:19, 15 декабря 2025
Мэрайя Кэри зажжет Олимпиаду-2026
Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом после семи лет отношений
15:40, 27 декабря 2023
Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом после семи лет отношений
Мэрайя Кэри и Джо Байден повеселились в Белом доме
10:04, 21 декабря 2023
Мэрайя Кэри и Джо Байден повеселились в Белом доме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: