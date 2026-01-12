Известного французского рэпера обвинили в насилии над женщиной и арестовали

33-летнего французского рэпера Мамаду Кулибали, более известного как Doums (Думс), арестовали, обвинив в домашнем насилии, сообщает Zakon.kz.

По информации 20minutes.fr, возлюбленная артиста обратилась в полицию 12 января. Она рассказала, что рэпер причинял ей вред в присутствии детей и двоюродной сестры. Вскоре Кулибали был задержан.

Личность спутницы Думса не уточняется. Известно, что рэпер состоял в отношениях с актрисой Адель Экзаркопулос с 2016 по 2017 год. В этом союзе у них родился сын.

