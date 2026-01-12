#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Известного французского рэпера обвинили в насилии над женщиной и арестовали

рэпера арестовали, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 22:44 Фото: Instagram/doumslentourage
33-летнего французского рэпера Мамаду Кулибали, более известного как Doums (Думс), арестовали, обвинив в домашнем насилии, сообщает Zakon.kz.

По информации 20minutes.fr, возлюбленная артиста обратилась в полицию 12 января. Она рассказала, что рэпер причинял ей вред в присутствии детей и двоюродной сестры. Вскоре Кулибали был задержан.

Личность спутницы Думса не уточняется. Известно, что рэпер состоял в отношениях с актрисой Адель Экзаркопулос с 2016 по 2017 год. В этом союзе у них родился сын.

Ранее сообщалось, что более 600 казахстанцев направили на курсы для снижения уровня агрессии.

Елена Беляева
Елена Беляева
Париж-2024: Французского тренера арестовали за нападение на полицейских
10:27, 31 июля 2024
10:27, 31 июля 2024
Париж-2024: Французского тренера арестовали за нападение на полицейских
Американский рэпер P. Diddy обвиняется в насилии над 13-летней девочкой
05:59, 22 октября 2024
05:59, 22 октября 2024
Американский рэпер P. Diddy обвиняется в насилии над 13-летней девочкой
Богатейшего рэпера P. Diddy арестовали в США
12:15, 17 сентября 2024
Богатейшего рэпера P. Diddy арестовали в США
