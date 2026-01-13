#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Культура и шоу-бизнес

82-летнего знаменитого певца Хулио Иглесиаса обвинили в изнасиловании

Хулио Иглесиас, изнасилования, Испания, обвинение , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 00:04 Фото: Instagram/julioiglesias
Испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии и избиении, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Independent.

По данным издания, с обвинениями в адрес артиста выступили две женщины, ранее работавшие в его особняке. Одна из них заявила, что певец вступал с ней в интимные отношения по принуждению, унижал и применял физическое насилие.

Вторая сотрудница сообщила о неуместных прикосновениях, оскорблениях и психологическом давлении, а также о токсичной и абьюзивной атмосфере.

Отмечается, что на данный момент сам Хулио Иглесиас, а также его представители, не давали официальных комментариев по поводу выдвинутых обвинений. Певцу 82 года.

Ранее известного французского рэпера обвинили в насилии над женщиной и арестовали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Энрике Иглесиас – казах?" Соцсети обсуждают казахстанского вайнера и его "испанское прошлое"
12:16, 12 августа 2025
"Энрике Иглесиас – казах?" Соцсети обсуждают казахстанского вайнера и его "испанское прошлое"
Звезду "Форсажа" обвинили в сексуальном насилии
10:02, 22 декабря 2023
Звезду "Форсажа" обвинили в сексуальном насилии
Знаменитый боец UFC Макгрегор снова обвиняется в изнасиловании
12:17, 07 ноября 2024
Знаменитый боец UFC Макгрегор снова обвиняется в изнасиловании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: