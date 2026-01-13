82-летнего знаменитого певца Хулио Иглесиаса обвинили в изнасиловании

Испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии и избиении, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Independent.

По данным издания, с обвинениями в адрес артиста выступили две женщины, ранее работавшие в его особняке. Одна из них заявила, что певец вступал с ней в интимные отношения по принуждению, унижал и применял физическое насилие.

Вторая сотрудница сообщила о неуместных прикосновениях, оскорблениях и психологическом давлении, а также о токсичной и абьюзивной атмосфере.

Отмечается, что на данный момент сам Хулио Иглесиас, а также его представители, не давали официальных комментариев по поводу выдвинутых обвинений. Певцу 82 года.

