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Париж-2024: Французского тренера арестовали за нападение на полицейских

Париж-2024 Арест Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 10:27 Фото: pixabay
Ночью 30 июля французскими правоохранителями был задержан 33-летний французский наставник по гребле Гийом Берже. Его арестовали за драку с тремя полицейскими на улицах Парижа, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Le Parisien,  тренер по гребле на байдарках и каноэ был арестован после того, как справил нужду поздно ночью в общественном месте и при этом оказал сопротивление полиции.

При попытке побега обвиняемый нанес ряд ударов трем правоохранителям.

Париж-2024 Арест Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 10:27

Фото: pixabay

При задержании в отношении Гийома Берже использовали электрошокер. К этому моменту прокуратура начала расследование за сопротивление и умышленное нанесение телесных повреждений полицейским.

Стоит отметить, что в эти дни у французских правоохранителей появилось достаточно много работы в связи с проведением Олимпиады. 

В особенности они сейчас расследуют участившиеся кражи на территории олимпийской деревни.  

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