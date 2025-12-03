Более 600 казахстанцев направили на курсы для снижения уровня агрессии

И.о. председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев в СЦК 3 декабря 2025 года заявил о снижении в семейно-бытовой сфере числа опасных преступлений, передает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Кениспаев напомнил о криминализации в Казахстане побоев и причинения легкого вреда здоровью.

"Отмечается рост зарегистрированных уголовных правонарушений на 21% – с 2488 до 3006. При этом в быту значительно сократилось количество наиболее опасных преступлений: особо тяжких – на 24%, тяжких – на 7%, убийств – на 26%, тяжкого вреда здоровью – на 11%, преступлений средней тяжести – почти вдвое. К административной ответственности привлечено более 87 тыс. правонарушителей, более 26 тыс. арестованы, вынесено свыше 77 тыс. защитных предписаний, судами установлено 17,5 тыс. особых требований к поведению агрессоров, включая более 16 тыс. запретов на употребление алкоголя", – отметил он.

По его данным, почти 500 правонарушителей добровольно направлены на психокоррекционные программы. Еще 617 – по решению суда.

"За последние пять лет число преступлений против женщин снизилось почти на 47%, количество тяжких насильственных преступлений – на 48%, убийств – на 27%", – резюмировал он.

2 декабря 2025 года семья из Кордайского района Жамбылской области сделала страшное заявление о том, что их несовершеннолетнюю дочку с инвалидностью несколько раз похищали. Известно, что девушка забеременела.