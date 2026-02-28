Играющий на комузе Димаш Кудайберген вдохновил кыргызстанцев
Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Кыргызские поклонники выложили, как казахстанский артист Димаш Кудайберген пробует играть на комузе, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях распространяется видео, как Димаш Кудайберген пробует играть на кыргызском музыкальном инструменте – комузе.
"Брат Димаш попробовал сыграть на моем комузе", – написала кыргызская певица и музыкант по имени Нурчолпон.
Отметим, что певица из Кыргызстана Нурчолпон участвовала в международном музыкальном реалити-шоу, которое продюсирует и ведет Димаш Кудайберген. Проект снимался в Казахстане и Китае, он выйдет на телевидении в 2026 году.
"В казахском этно-ауле я исполнила песню "Жан эркем" на кыргызском национальном инструменте – кому. Было особенно приятно видеть, как тепло публика приняла эту песню и звучание нашего инструмента. Для меня всегда большая гордость – представлять свою культуру и страну через искусство. Совсем скоро выложу свое второе выступление из Туркестана – не пропустите", – рассказала кыргызская певица.
- Кыргызстанцы тепло отреагировали на видео с Димашем Кудайбергеном.
- Димаш и Нуршолпан – оба знаменитые, творчество которых полюбил весь мир.
- Талантливый человек талантлив во всем.
- Пусть дружба наших народов будет вечной.
Димаша Кудайбергена заметили в Алматы на прогулке с бабушкой и братом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript