Культура и шоу-бизнес

Играющий на комузе Димаш Кудайберген вдохновил кыргызстанцев

Играющий на комузе Димаш Кудайберген вдохновил кыргызстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 13:10 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Кыргызские поклонники выложили, как казахстанский артист Димаш Кудайберген пробует играть на комузе, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео, как Димаш Кудайберген пробует играть на кыргызском музыкальном инструменте – комузе.

"Брат Димаш попробовал сыграть на моем комузе", – написала кыргызская певица и музыкант по имени Нурчолпон.

Отметим, что певица из Кыргызстана Нурчолпон участвовала в международном музыкальном реалити-шоу, которое продюсирует и ведет Димаш Кудайберген. Проект снимался в Казахстане и Китае, он выйдет на телевидении в 2026 году.

"В казахском этно-ауле я исполнила песню "Жан эркем" на кыргызском национальном инструменте – кому. Было особенно приятно видеть, как тепло публика приняла эту песню и звучание нашего инструмента. Для меня всегда большая гордость – представлять свою культуру и страну через искусство. Совсем скоро выложу свое второе выступление из Туркестана – не пропустите", – рассказала кыргызская певица.
  • Кыргызстанцы тепло отреагировали на видео с Димашем Кудайбергеном.
  • Димаш и Нуршолпан – оба знаменитые, творчество которых полюбил весь мир.
  • Талантливый человек талантлив во всем.
  • Пусть дружба наших народов будет вечной.

Димаша Кудайбергена заметили в Алматы на прогулке с бабушкой и братом.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
