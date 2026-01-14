Команда Димаша Кудайбергена объявила приятную новость
Фото: ru.dimashnews.com
В предстоящую пятницу, 16 января 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступит на фестивале в Китае, сообщает Zakon.kz.
Такую приятную новость сегодня, 14 января, объявила команда 31-летнего народного артиста Казахстана:
"Дорогие друзья! 16 января Димаш Кудайберген будет принимать участие в фестивале 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events, который будет проходить в Шанхае, Китай".
Поклонники отметили, что соскучились по выступлениям Димаша, и пожелали ему удачи:
- "Замечательно, какие отличные новости".
- "Мы уже скучаем... Какие хорошие новости!"
- "Я знала, ждала этого. Прекрасная новость".
- "Прекрасная новость. Надеюсь, мы увидим его выступление".
- "Супер новости! Хочу уже тебя увидеть. Удачи, дорогой Димаш".
- "Ух ты, такие хорошие новости, большой успех. Мы уже хотим видеть ваше участие".
