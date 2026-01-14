#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.75
594.67
6.46
Культура и шоу-бизнес

Команда Димаша Кудайбергена объявила приятную новость

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 18:06 Фото: ru.dimashnews.com
В предстоящую пятницу, 16 января 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступит на фестивале в Китае, сообщает Zakon.kz.

Такую приятную новость сегодня, 14 января, объявила команда 31-летнего народного артиста Казахстана:

"Дорогие друзья! 16 января Димаш Кудайберген будет принимать участие в фестивале 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events, который будет проходить в Шанхае, Китай".

Поклонники отметили, что соскучились по выступлениям Димаша, и пожелали ему удачи:

  • "Замечательно, какие отличные новости".
  • "Мы уже скучаем... Какие хорошие новости!"
  • "Я знала, ждала этого. Прекрасная новость".
  • "Прекрасная новость. Надеюсь, мы увидим его выступление".
  • "Супер новости! Хочу уже тебя увидеть. Удачи, дорогой Димаш".
  • "Ух ты, такие хорошие новости, большой успех. Мы уже хотим видеть ваше участие".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 18:06
"Уау, вот это новость!": команда Димаша Кудайбергена обратилась к Dears

Ранее мы писали, что фанаты Димаша Кудайбергена поздравили другого певца с днем рождения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Уау, вот это новость!": команда Димаша Кудайбергена обратилась к Dears
10:02, 06 января 2026
"Уау, вот это новость!": команда Димаша Кудайбергена обратилась к Dears
Новый триумф Димаша: радостную новость объявила команда Кудайбергена
10:12, 05 декабря 2025
Новый триумф Димаша: радостную новость объявила команда Кудайбергена
Срочное обращение к фанатам распространила команда Димаша Кудайбергена
16:11, 23 декабря 2025
Срочное обращение к фанатам распространила команда Димаша Кудайбергена
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: