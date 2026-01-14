Команда Димаша Кудайбергена объявила приятную новость

Фото: ru.dimashnews.com

В предстоящую пятницу, 16 января 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступит на фестивале в Китае, сообщает Zakon.kz.

Такую приятную новость сегодня, 14 января, объявила команда 31-летнего народного артиста Казахстана: "Дорогие друзья! 16 января Димаш Кудайберген будет принимать участие в фестивале 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events, который будет проходить в Шанхае, Китай". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DimashNews (@dimash.news) Поклонники отметили, что соскучились по выступлениям Димаша, и пожелали ему удачи: "Замечательно, какие отличные новости".

"Мы уже скучаем... Какие хорошие новости!"

"Я знала, ждала этого. Прекрасная новость".

"Прекрасная новость. Надеюсь, мы увидим его выступление".

"Супер новости! Хочу уже тебя увидеть. Удачи, дорогой Димаш".

"Ух ты, такие хорошие новости, большой успех. Мы уже хотим видеть ваше участие". Материал по теме "Уау, вот это новость!": команда Димаша Кудайбергена обратилась к Dears Ранее мы писали, что фанаты Димаша Кудайбергена поздравили другого певца с днем рождения.

