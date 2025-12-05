Новый триумф Димаша: радостную новость объявила команда Кудайбергена

Команда всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена сегодня, 5 декабря 2025 года, рассказала о новом триумфе – казахстанец принял участие в международном проекте Grammy Global Spin, сообщает Zakon.kz.

Об этом было объявлено на сайте 31-летнего артиста:

"4 декабря 2025 года на официальном сайте и YouTube-канале американской музыкальной премии Grammy / Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи состоялась премьера выступления Димаша Кудайбергена с его авторской композицией Fire. После оглушительного успеха, с которым он в октябре представил казахскую культуру на самой знаменитой арене мира – нью-йоркском Madison Square Garden в США, Димаш теперь сотрудничает с одним из величайших американских музыкальных институтов – Grammy.com и Американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи".

Также команда Димаша Кудайбергена отметила, что "получить признание такой престижной организации – важный шаг для артиста, представляющего свою страну на глобальной культурной карте мира".

Проект "Global Spin" был запущен в сентябре 2021 года для поддержки и развития мирового музыкального сообщества. В нем уже выступили яркие артисты со всего мира: от мегазвезд K-pop до нигерийского хип-хопа и шотландского фолка. Каждый выпуск представляет собой эксклюзивное живое выступление, прославляющее как артиста, так и его родную страну.

Академия звукозаписи представляет интересы исполнителей, авторов песен, продюсеров, звукорежиссеров и всех музыкальных профессионалов США, а также организует самые престижные музыкальные награды в мире – премию Grammy.

Ранее мы писали, что Madison Square Garden стала новой вершиной, которую покорил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. 5 октября 2025 года всемирно известный казахстанец дал сольный концерт на культовой сцене Нью-Йорка. О том, как прошло грандиозное шоу, можете узнать здесь.