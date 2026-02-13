Димаш и его команда обратились к Михаилу Шайдорову перед выступлением на ОИ-2026

13 февраля на Олимпийских играх-2026 знаменитый казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выступит под песню в исполнении всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Об этом в пятницу в Instagram объявила команда 31-летнего артиста:

"Сегодня на Зимних Олимпийских играх представитель Казахстана в мужском одиночном фигурном катании Михаил Шайдоров будет выступать под композицию "Confessa, the Diva Dance" в исполнении Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена... Желаем Михаилу Шайдорову и всем олимпийцам успешных выступлений и высоких результатов!"

Позднее публикацию к себе в Stories репостнул Димаш, который пожелал фигуристу удачи.

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Михаил Шайдоров – казахстанский фигурист, выступающий в одиночном катании, серебряный призер чемпионата мира (2025), чемпион четырех континентов (2025), серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер Гран-при Китая, бронзовый призер Азиатских игр (2025), чемпион Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2022).

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026.