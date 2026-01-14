Вот это подарок: Димаш перед посадкой в самолет обратился к поклонникам
Пост он опубликовал в Instagram.
"Что-то давно не виделись. Перед посадкой решил заглянуть и поздороваться. Как вы?" – написал артист.
В комментариях подписчики артиста отметили, что рады его новому снимку:
– Ого! Привет! Вот это подарок! Как я рада тебя видеть, Ди! Спасибо за фото. Все хорошо, а теперь и вовсе замечательно! Счастливого пути тебе.
– Неужели селфи? Обалдеть! Хорошего полета и ждем твоего выступления.
– Рада видеть вас, и жду вашего первого концерта в Чили с большим волнением в этом году.
– Удачного полета, Димаш. Приятно снова увидеть тебя после столь долгой разлуки. Поцелуй из Италии.
– Димаш, ты выглядишь таким расслабленным, с заботливой улыбкой. Спасибо, что всегда думаете о нас! Мы всегда вас поддержим. Благослови Господь вас, вашу семью и вашу команду. Люблю тебя!
Ранее команда Кудайбергена заявила о том, что артист планирует выступить на фестивале в Китае.