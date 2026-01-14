#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Вот это подарок: Димаш перед посадкой в самолет обратился к поклонникам

Димаш вновь порадовал поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 20:34 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал поклонников новым селфи, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Что-то давно не виделись. Перед посадкой решил заглянуть и поздороваться. Как вы?" – написал артист.

В комментариях подписчики артиста отметили, что рады его новому снимку:

– Ого! Привет! Вот это подарок! Как я рада тебя видеть, Ди! Спасибо за фото. Все хорошо, а теперь и вовсе замечательно! Счастливого пути тебе.

– Неужели селфи? Обалдеть! Хорошего полета и ждем твоего выступления.

– Рада видеть вас, и жду вашего первого концерта в Чили с большим волнением в этом году.

– Удачного полета, Димаш. Приятно снова увидеть тебя после столь долгой разлуки. Поцелуй из Италии.

– Димаш, ты выглядишь таким расслабленным, с заботливой улыбкой. Спасибо, что всегда думаете о нас! Мы всегда вас поддержим. Благослови Господь вас, вашу семью и вашу команду. Люблю тебя!

Ранее команда Кудайбергена заявила о том, что артист планирует выступить на фестивале в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
