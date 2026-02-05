#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Культура и шоу-бизнес

Один день с Димашем: при каком условии певец лично встретится с поклонником

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 12:31 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген пообещал лично встретиться с одним из поклонников и рассказал, что нужно сделать, чтобы это произошло, сообщает Zakon.kz.

3 февраля 2026 года народный артист Казахстана опубликовал в своем Instagram видео, в котором объявил о челлендже.

"Друзья, премьера нашего проекта уже близко. В связи с этим я решил устроить небольшой челлендж, чтобы было интереснее. Приглашайте своих друзей на страницу @voicebeyondhorizon. Приглашенный человек обязательно должен подписаться на страницу @voicebeyondhorizon. С тем, кто приведет наибольшее количество подписчиков, я встречусь лично. Он (она) станет моим уважаемым гостем. Я планирую провести с ним (ней) один день вместе. Если захотите, я готов сам приехать в город или страну победителя", – заявил Димаш.

Он уточнил, что челлендж будет проходить с 3 по 20 февраля.

"Вы можете приглашать своих знакомых в комментариях прямо под этим видео", – заключил Кудайберген.

Подписчики Димаша из разных уголков планеты сразу же приступили к участию в челлендже и под публикацией оставили уже более 6 тыс. комментариев. По всей видимости, это не конечная цифра, так как фанаты продолжают оставлять комментарии:

  • "Успехов во всем!"
  • "Пожалуйста, подпишитесь на этот аккаунт, он принадлежит программе Димаша".
  • "Подписчики, прошу вас подписаться и пролайкать страницу @voicebeyondhorizon".
  • "Подпишитесь на страницу. Станьте причиной моей встречи с Димашем, пожалуйста. Спасибо".
  • "Приглашаю вас подписаться на этот аккаунт, чтобы насладиться лучшим голосовым и музыкальным шоу".
  • "Обычно я так не делаю, но я участвую в челлендже. Если у вас есть секундочка, не могли бы вы подписаться на аккаунт @voicebeyondhorizon. Это очень поможет мне, заранее спасибо".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 12:31
Фанаты Димаша Кудайбергена из девяти стран объединились ради песни на казахском языке

Ранее Димаш Кудайберген раскрыл детали премьеры своего грандиозного проекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Вот это подарок: Димаш перед посадкой в самолет обратился к поклонникам
20:34, 14 января 2026
Вот это подарок: Димаш перед посадкой в самолет обратился к поклонникам
"Очень важное заявление": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
13:24, 10 апреля 2025
"Очень важное заявление": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Димаш Кудайберген опубликовал снимок со встречи с поклонниками из Китая
21:49, 24 июля 2024
Димаш Кудайберген опубликовал снимок со встречи с поклонниками из Китая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
18:00, Сегодня
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: