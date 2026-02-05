Один день с Димашем: при каком условии певец лично встретится с поклонником
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген пообещал лично встретиться с одним из поклонников и рассказал, что нужно сделать, чтобы это произошло, сообщает Zakon.kz.
3 февраля 2026 года народный артист Казахстана опубликовал в своем Instagram видео, в котором объявил о челлендже.
"Друзья, премьера нашего проекта уже близко. В связи с этим я решил устроить небольшой челлендж, чтобы было интереснее. Приглашайте своих друзей на страницу @voicebeyondhorizon. Приглашенный человек обязательно должен подписаться на страницу @voicebeyondhorizon. С тем, кто приведет наибольшее количество подписчиков, я встречусь лично. Он (она) станет моим уважаемым гостем. Я планирую провести с ним (ней) один день вместе. Если захотите, я готов сам приехать в город или страну победителя", – заявил Димаш.
Он уточнил, что челлендж будет проходить с 3 по 20 февраля.
"Вы можете приглашать своих знакомых в комментариях прямо под этим видео", – заключил Кудайберген.
Подписчики Димаша из разных уголков планеты сразу же приступили к участию в челлендже и под публикацией оставили уже более 6 тыс. комментариев. По всей видимости, это не конечная цифра, так как фанаты продолжают оставлять комментарии:
- "Успехов во всем!"
- "Пожалуйста, подпишитесь на этот аккаунт, он принадлежит программе Димаша".
- "Подписчики, прошу вас подписаться и пролайкать страницу @voicebeyondhorizon".
- "Подпишитесь на страницу. Станьте причиной моей встречи с Димашем, пожалуйста. Спасибо".
- "Приглашаю вас подписаться на этот аккаунт, чтобы насладиться лучшим голосовым и музыкальным шоу".
- "Обычно я так не делаю, но я участвую в челлендже. Если у вас есть секундочка, не могли бы вы подписаться на аккаунт @voicebeyondhorizon. Это очень поможет мне, заранее спасибо".
Ранее Димаш Кудайберген раскрыл детали премьеры своего грандиозного проекта.
