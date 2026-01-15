В Турции отмечают годовщину сериала "Великолепный век"

В эти дни в Турции празднуют 15 лет со дня выхода популярного в странах СНГ сериала, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на родине проект вышел на год раньше, чем в других странах. Ностальгическим постом по этому случаю поделилась Небахат Чехре, исполнившая роль Валиде-султан.

По ее словам, некоторые проекты выходят за рамки своего времени.

"Великолепный век" стал сериалом, который и спустя годы продолжают смотреть и который оставил след во всем мире. Более 500 млн человек посмотрели этот "великолепный" сериал. Для меня бесконечно ценно, что вы и сегодня вспоминаете Валиде-султан с такой любовью. Спасибо", – написала актриса на своей странице в Instagram.

