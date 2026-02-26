#Референдум-2026
Мир

Замуж за турка: топ-10 иностранных невест в Турции

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 08:45 Фото: pixabay
Бюро статистики Турции представило рейтинг самых популярных иностранных невест в их стране, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в число самых популярных невест в Турции стабильно входят россиянки. Об этом свидетельствуют данные местного бюро статистики на их официальном сайте.

На первом месте по популярности как женихов, так и невест оказались граждане и гражданки Сирии. В число популярных иностранных невест также попали женщины из Узбекистана, Марокко и Азербайджана.

Турчанки же часто заключали браки с мужчинами из Германии, Афганистана, Австрии и Азербайджана. Общее число иностранных женихов в Турции в 2025 году составило 5,3 тыс. человек, или 1% от всех женившихся мужчин в стране.

Казахстанцев как со стороны жен, так и мужей в топ-10 нет.

Фото: veriportali.tuik.gov.tr

Недавно турчанка Мелиха Эртен заменила мать для брошенного козленка.

