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Культура и шоу-бизнес

В Турции вынесли приговор актеру, сыгравшему султана Сулеймана в "Великолепном веке"

Турция, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 11:26 Фото: Instagram/myykosem
Актера Халита Эргенча, который сыграл роль султана Сулеймана I в сериале "Великолепный век", приговорили к лишению свободы в Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Anadolu, Эргенчу вынесли приговор за его участие в протестах в парке Гези в Стамбуле, которые прошли в 2013 году.

"Они начались как протесты против нарушений в сфере экологии и после переросли в масштабные антиправительственные столкновения. Эргенч оказался вовлечен в дело как свидетель. Рассматривались также его связи с одним из ключевых фигурантов – актером и активистом Меметом Али Алободой. Сам Эргенч отрицал выдвинутые обвинения", – говорится в тексте.

Изначально актера планировали отправить в тюрьму на два года и три месяца, но затем суд учел его поведение и смягчил меру наказания, отложив его.

Ранее стало известно, что продюсеры "Голодных игр" открыли кастинг в поисках одного человека для участия в новом фильме "Голодные игры: Рассвет Жатвы".

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Андрей Дюсупов
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