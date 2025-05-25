В Турции вынесли приговор актеру, сыгравшему султана Сулеймана в "Великолепном веке"

Актера Халита Эргенча, который сыграл роль султана Сулеймана I в сериале "Великолепный век", приговорили к лишению свободы в Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Anadolu, Эргенчу вынесли приговор за его участие в протестах в парке Гези в Стамбуле, которые прошли в 2013 году.

"Они начались как протесты против нарушений в сфере экологии и после переросли в масштабные антиправительственные столкновения. Эргенч оказался вовлечен в дело как свидетель. Рассматривались также его связи с одним из ключевых фигурантов – актером и активистом Меметом Али Алободой. Сам Эргенч отрицал выдвинутые обвинения", – говорится в тексте.

Изначально актера планировали отправить в тюрьму на два года и три месяца, но затем суд учел его поведение и смягчил меру наказания, отложив его.

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