#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Культура и шоу-бизнес

Валерия обратилась к дочери Иосифа Пригожина

Валерия, певица, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 15:43 Фото: Instagram/valeriya
Российская эстрадная певица Валерия опубликовала трогательный пост, адресованный дочери своего супруга Иосифа Пригожина, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Часики" разместила совместное фото с Елизаветой и поздравила ее с днем рождения.

"Лизочка, чудесная наша девочка, с днем рождения! Тот самый случай, когда родного человека не только любишь, но и очень уважаешь. Ты добрая и не по годам мудрая, деликатная и очень сильная, любящая и целеустремленная. Очень тобой гордимся. Будь счастлива, пусть реализуются все твои самые амбициозные планы! Я знаю, что бы ни случилось в жизни, всегда могу на тебя положиться. И это очень взаимно", – написала артистка.

Также Валерия поблагодарили родителей Елизаветы:

"Спасибо мамуле и папе за тебя в моей жизни".

Сама именинница выступила с ответным словом, оставив комментарий под постом.

"Лерочка, спасибо! Очень люблю!"

Ранее мы рассказывали, что популярный англоязычный YouTube‑канал MsMojo 14 января 2026 года выпустил топ-10 видео, посвященных песням народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Валерия обратилась к дочери Пригожина
10:53, 15 января 2024
Валерия обратилась к дочери Пригожина
Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию
15:25, 18 апреля 2025
Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию
"Не устал от тебя": Пригожин обратился к Валерии
14:50, 17 апреля 2024
"Не устал от тебя": Пригожин обратился к Валерии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: