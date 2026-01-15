Валерия обратилась к дочери Иосифа Пригожина
Фото: Instagram/valeriya
Российская эстрадная певица Валерия опубликовала трогательный пост, адресованный дочери своего супруга Иосифа Пригожина, сообщает Zakon.kz.
Исполнительница хита "Часики" разместила совместное фото с Елизаветой и поздравила ее с днем рождения.
"Лизочка, чудесная наша девочка, с днем рождения! Тот самый случай, когда родного человека не только любишь, но и очень уважаешь. Ты добрая и не по годам мудрая, деликатная и очень сильная, любящая и целеустремленная. Очень тобой гордимся. Будь счастлива, пусть реализуются все твои самые амбициозные планы! Я знаю, что бы ни случилось в жизни, всегда могу на тебя положиться. И это очень взаимно", – написала артистка.
Также Валерия поблагодарили родителей Елизаветы:
"Спасибо мамуле и папе за тебя в моей жизни".
Сама именинница выступила с ответным словом, оставив комментарий под постом.
"Лерочка, спасибо! Очень люблю!"
Ранее мы рассказывали, что популярный англоязычный YouTube‑канал MsMojo 14 января 2026 года выпустил топ-10 видео, посвященных песням народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript