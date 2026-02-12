Не приходи домой: Валерий Меладзе жестко отреагировал на внешний вид Альбины Джанабаевой

Российская певица Альбина Джанабаева 12 февраля разыграла супруга, популярного артиста, Валерий Меладзе, и поделилась его реакцией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница опубликовала видео с перепиской, в которой якобы отправила мужу измененное фото с "филерами и увеличенными губами".

В сообщениях видно, как собеседник с иронией реагирует на снимок и просит "прислать свое фото", а затем пишет: "Не приходи домой. Это не ты" и "Ты прибавила себе лет 10".

Судя по кадрам, артист резко раскритиковал образ, не оценив "эксперимент". Позже Джанабаева дала понять, что это был розыгрыш, и добавила в подписи: "Все, я удаляю чат GPT".

А ранее фото Кайрата Нуртаса с дочерью растрогало Казнет.