Не приходи домой: Валерий Меладзе жестко отреагировал на внешний вид Альбины Джанабаевой
Фото: Instagram/meladzevalerian
Российская певица Альбина Джанабаева 12 февраля разыграла супруга, популярного артиста, Валерий Меладзе, и поделилась его реакцией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Исполнительница опубликовала видео с перепиской, в которой якобы отправила мужу измененное фото с "филерами и увеличенными губами".
В сообщениях видно, как собеседник с иронией реагирует на снимок и просит "прислать свое фото", а затем пишет: "Не приходи домой. Это не ты" и "Ты прибавила себе лет 10".
Судя по кадрам, артист резко раскритиковал образ, не оценив "эксперимент". Позже Джанабаева дала понять, что это был розыгрыш, и добавила в подписи: "Все, я удаляю чат GPT".
А ранее фото Кайрата Нуртаса с дочерью растрогало Казнет.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript